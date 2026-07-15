Festival de Cine Pobre de Gibara exhibirá sus filmes al aire libre

Holguín, 15 de julio (ACN) La vigésima edición del Festival Internacional de Cine Pobre de Gibara celebrará hoy su segunda jornada con una programación que abarcará el séptimo arte y la música, con los espacios al aire libre como sedes principales.

Este miércoles la jornada transcurrirá en medio de la desconexión del Sistema Electroenergético Nacional que afecta al país desde este martes, y las funciones se realizarán con equipos alimentados por baterías, previstos para el actual contexto energético cubano.

Entre las proyecciones anunciadas para hoy destacarán el filme kirguís Mergen, de Chingiz Narynov, ganador en el Festival de Bishkek y uno de los títulos más esperados, junto a las cintas Arcoíris (Irán-República Checa-Alemania), de Saleh Alavizadeh, y Casablanca-Dakar (Marruecos), de Ahmed Boulane.

Durante la mañana se presentará un bloque de cortometrajes cubanos e internacionales, entre ellos Te doy mi voz, La lata, Intemperie, Servida, Julia, Aprendí a llorar (Brasil) y La flor del Prángana, junto a los títulos de no ficción El VIH se enamoró de mí (Colombia-Argentina), Lo más maravilloso (Cuba-Argentina), Las tres muertes de un sol (Colombia) y Nido: Un espacio para crear y soñar (Cuba).

Esa diversidad geográfica, que abarca desde Asia Central hasta el Caribe, reafirmará el espíritu alternativo y universal del certamen creado por el cineasta cubano Humberto Solás.

Los espacios teóricos arrancarán con el panel Rodaje Comunitario: Rediseñando el turismo que Gibara merece, a cargo de Yakelin Tapia, directora provincial de Cultura en Holguín.

Seguirá un encuentro con la prensa en el que se lanzará la nueva edición de la Fiesta de la Cultura Iberoamericana, prevista para octubre próximo.

Las artes plásticas ocuparán un lugar destacado en el programa con la inauguración de la muestra Centenario de Alfredo Guevara, homenaje en carteles, a cargo del colectivo CartelOn, en la Casa de la Cultura.

Posteriormente abrirá la exposición Crónicas estampadas, del grupo Nueva Generación Gráfica, en la sede del Ordoño.

A partir de la tarde la música tomará el relevo en la Terraza del Hotel Ordoño, con el concierto de los trovadores Laynier Verdecia y Camilo de la Peña.

Yamilka Garcés y su piquete actuarán en ese mismo escenario, mientras la Plaza Da Silva acogerá a la orquesta Ases del Ritmo.

El certamen sesiona del 14 al 18 de julio, reúne en su vigésima edición cerca de una veintena de países y mantiene su esencia como plataforma orientada a la creatividad y el cine de bajo presupuesto.