Festejos por el Día de la Mujer Rural resaltaron en titulares de Holguín

Holguín, 18 oct (ACN) Inmersa en los festejos por el Día Internacional de la Mujer Rural, la provincia de Holguín vivió una semana dedicada a enaltecer el papel de las féminas que con su labor contribuyen al sector agroalimentario del país.

Organizada por la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la celebración de la fecha tuvo lugar en la Cooperativa de Créditos y Servicios Eugenio González, del consejo popular San Rafael, donde se realizaron iniciativas dirigidas a reconocer el trabajo de las campesinas, entre ellas la firma del árbol de la equidad.

La ocasión resultó propicia para premiar a cinco productoras holguineras que ganaron a escala nacional una convocatoria del PMA, mediante su proyecto Nutrivida, orientada a impulsar propuestas de negocios con enfoque agroalimentario.

María Eugenia Escobar Pérez, coordinadora de Nutrivida en el municipio cabecera, informó que el organismo brindará un financiamiento de 15 mil dólares para la puesta en marcha y la adquisición de recursos de las postulaciones seleccionadas, con vistas al empoderamiento de las beneficiarias, el desarrollo local y el apoyo a sectores poblacionales vulnerables.

El tenis de mesa sobresalió además por su amplia presencia en la provincia, disciplina que el Club Master, fundado en 2018, promueve con certámenes durante todo el año.

En el ámbito cultural, la región oriental celebrará la XXXII edición de la Fiesta Iberoamericana, cita distintiva de la Ciudad Cubana de los Parques que en los dos últimos años sufrió reveses debido a la situación electroenergética y el paso del huracán Melissa.

Con la participación de más de 30 delegados de 11 países, el evento, que se realizará del 24 al 30 de octubre, se centrará en la enseñanza artística y apostará por un modelo de autofinanciamiento, precisó en conferencia de prensa Yakelín Tapia, directora provincial de Cultura.

Durante la semana, el pueblo holguinero rememoró el ataque terrorista perpetrado hace 55 años en Boca de Samá, en Banes, por elementos contrarrevolucionarios procedentes de Florida y financiados por el gobierno de Estados Unidos, quienes segaron la vida de los guardafronteras Ramón Siam Portelles y Lidio Rivaflecha Galán y dejaron múltiples heridos.