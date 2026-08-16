Feria del Libro exalta la diplomacia revolucionaria con tres libros

La Habana, 16 ago (ACN) Tres esenciales títulos de autores del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), especies de hilos conductores entre José Martí (1853-1895), Fidel Castro (1926-2016) y la diplomacia revolucionaria, fueron presentados este viernes dentro del programa de la edición 34 de la Feria Internacional del Libro de La Habana (FILH).

Con la presencia del canciller Bruno Rodríguez Parrilla; Juan Rodríguez Cabrera, presidente del Instituto Cubano del Libro; Josefina Vidal, viceministra de Relaciones Exteriores; René González Barrios, director del Centro Fidel Castro; y Pedro Pablo Rodríguez, Premio Nacional de Edición 2025, entre otros directivos, historiadores, intelectuales y público interesado, los ponentes volcaron pasión y compromiso por cada aspecto.

En primer término, "Descubriendo a Martí en Nueva York", del embajador Rodolfo Benítez Verson, fue presentado por la joven investigadora del Programa Martiano, Lil María Pichs-Hernández; quien no escatimó en análisis concretos para establecer que estamos en presencia de una de las investigaciones más exhaustivas publicadas hasta la fecha sobre los 15 años en que José Martí (1853-1895) residió en Nueva York.

El volumen, cuya segunda edición contó con los auspicios del MINREX, el Centro de Estudios Martianos y el Centro Educativo Español de La Habana, reconstruye la vida pública y privada del Apóstol, al detallar sus facetas de cónsul, periodista, traductor y estratega revolucionario, en los albores de La Gran Manzana como una de las cunas del imperialismo.

Si Martí hubiera pasado ese tiempo en otra ciudad durante el mismo período de tiempo, no hubiera dado como resultado el Martí que desembarcó en Playitas y que murió en Dos Ríos el 19 de mayo de 1895; ya que el papel que tuvo esa ciudad en su formación, y la importancia de lo que vivió ahí es algo fundamental, agregó Pichs-Hernández.

El segundo volumen "La negociación internacional: arte y ciencia del proceso negociador", del embajador Abelardo Moreno Fernández (1944-2025), fue presentado por la embajadora Vilma Thomas, directora de Asuntos Políticos Multilaterales del MINREX.

Dicho texto desglosa el proceso negociador como un eje central de la actividad internacional contemporánea, analizando desde la planificación estratégica y las fases de la negociación hasta la distinción crucial entre el "poder" del negociador y el "poderío" material o tangible de los Estados.

Y, a tono con el centenario del líder histórico de la Revolución, llegó a la FILH "Batallas Diplomáticas de Fidel Castro Ruz en el escenario internacional (1959-2006)" del embajador Oscar Oramas, presentado por González Barrios, el embajador Ángel Villa y su autor.

Se trata, coincidieron los ponentes, de una obra imprescindible para el estudio riguroso de la historia diplomática contemporánea, al sistematizar con precisión historiográfica casi cinco décadas de política exterior soberana y antiimperialista conducida por el Comandante en Jefe.

Todas las embajadas cubanas en el mundo, y los egresados del antiguo Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI) —actual Universidad de Relaciones internacionales Raúl Roa García— deben poseer entre sus libros "Batallas Diplomáticas de Fidel Castro Ruz en el escenario internacional (1959-2006)", exclamó González Barrios.