ACN

Felicita Díaz-Canel a Amaury Pérez por Premio Nacional de Música

Compartir

Twitter Facebook
ACN - Cuba
Redacción ACN | Foto: @DiazCanelB
34
29 Diciembre 2025

La Habana, 29 dic (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República,  celebró hoy a través de un mensaje en la red social X la concesión del Premio Nacional de la Música al compositor y cantautor Amaury Pérez Vidal.

Lea también: Amaury Pérez agradece otorgamiento del Premio Nacional de Música

  El mandatario destacó la decisión unánime de un jurado de lujo y la trascendencia de su obra.

  “Un prestigioso jurado -Digna Guerra, Marta Bonet, Beatriz Corona, José María Vitier y César López- otorgó por unanimidad el Premio Nacional de la Música a un creador versátil, de fina poesía y música trascendente, inseparable de nuestra época. Felicidades otra vez querido Amaury”.

    El premio corona la trayectoria de un artista cuyas composiciones han acompañado y definido momentos claves de la vida y la cultura nacional.