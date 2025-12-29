Felicita Díaz-Canel a Amaury Pérez por Premio Nacional de Música

La Habana, 29 dic (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, celebró hoy a través de un mensaje en la red social X la concesión del Premio Nacional de la Música al compositor y cantautor Amaury Pérez Vidal.

El mandatario destacó la decisión unánime de un jurado de lujo y la trascendencia de su obra.

“Un prestigioso jurado -Digna Guerra, Marta Bonet, Beatriz Corona, José María Vitier y César López- otorgó por unanimidad el Premio Nacional de la Música a un creador versátil, de fina poesía y música trascendente, inseparable de nuestra época. Felicidades otra vez querido Amaury”.

El premio corona la trayectoria de un artista cuyas composiciones han acompañado y definido momentos claves de la vida y la cultura nacional.