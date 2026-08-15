Falleció destacado locutor cubano René González Dussac

La Habana, 15 ago (ACN) El destacadp locutor René González Dussac, Premio Nacional de Radio 2020, falleció en esta ciudad en el día de hoy, según revelaron fuentes cercanas al Instituto de Información y Comunicación Social y de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, expresando las más sentidas condolencias.

Con más de cinco décadas dedicadas a la Radio Cubana, Dussac se distinguió por su desempeño que devino consagración diaria, siempre sobreponiéndose a limitaciones de todo tipo para estar a disposición de los oyentes.

Versátil, jaranero y alegre, se le vio en cualquier parte de las emisoras, regalando besos y sonrisas, tras iniciar su carrera profesional en el central Los Reinaldos, en el municipio de Songo la Maya, en la actual provincia de Santiago de Cuba, en una radio base llamada Amplificación Local. Hasta allí llegó una brigada artística de Guantánamo, con el objetivo de amenizar las actividades del ingenio.

Como combatiente internacionalista trabajó en un programa en español de Radio Nacional de Angola con directores, locutores y periodistas cubanos, como parte de un convenio entre el Movimiento Popular de Liberación de Angola y el Comité eCntral del Partido Comunista de Cuba; y aportó a la enseñanza de la locución en la redacción latinoamericana de Radio Moscú Internacional.

González Dussac ostentò, además, la condición Artista de Mérito de la Radio y a Televisión Cubanas, la Medalla de Trabajador Internacionalista, el Diploma de Mérito de Radio Nacional de Angola, el Micrófono de la Radio Cubana, los sellos por los aniversarios 80 y 85 de la Radio Cubana, la Distinción por la Cultura Cubana y la Félix Elmuza de la UPEC.

Atesoraba también al fallecer la Medalla Raúl Gómez García, la condición Maestro de Radialistas, el reconocimiento Gitana Tropical, así como el denominado Voz y Sueño, por los 50 años en la profesión, entre otros.

Desde la emisora Radio Cadena Habana mostró su quehacer de manera comprometida y profesional en espacios de máxima audiencia; llegando a ser la voz que identifica esa planta radial

Por decisión familiar su cadáver será cremado en la mañana de este sábado.