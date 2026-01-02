Falleció Adela Legrá, rostro inolvidable del cine cubano

La Habana, 2 ene (ACN) Adela Legrá, figura icónica de la cinematografía nacional y una de las tres protagonistas de la emblemática película 'Lucía' (1968), falleció en la madrugada de hoy en Santiago de Cuba, a los 86 años de edad, según confirmó Cubacine, del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic).

La actriz, que fue hospitalizada de urgencia en el Hospital Provincial de la ciudad oriental, deja un legado indisoluble del cine revolucionario.

De origen humilde, trabajó desde joven en labores agrícolas y hogareñas en diversas zonas de la antigua provincia de Oriente.

Fue mientras se desempeñaba como activista de la Federación de Mujeres Cubanas en Baracoa que el cineasta Humerto Solás la descubrió y le ofreció el papel protagónico de 'Manuela' (1965).

Su actuación natural y de gran fuerza expresiva cautivó al público y la crítica, abriéndole las puertas de la industria.

Tras el éxito de 'Manuela', Solás no dudó en elegirla nuevamente para uno de los roles centrales de su obra maestra, 'Lucía' (1968).

Legrá encarnó a la campesina de 1933 con una autenticidad y una frescura que convirtieron al personaje en un símbolo de la mujer cubana en medio de la lucha revolucionaria.

A lo largo de una carrera coherente y comprometida, Legrá participó en numerosos filmes fundamentales del cine cubano, entre los que se destacan 'Rancheador' (1976), 'El Brigadista' (1977), 'Polvo Rojo' (1981), 'Miel para Oshún' (2001) y 'Barrio Cuba' (2005), además de incursionar en la televisión.

Por sus valiosos aportes al séptimo arte, recibió diversos reconocimientos, incluido un homenaje especial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC).