Exposición Asaltos del sol y al sol evoca a Fidel y al 26 de julio

La Habana, 21 jul (ACN) La exposición Asaltos del sol y al sol, del artista visual santiaguero José Ángel Téllez (Tellerías), dedicada al Centenario de Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz (1926-2016) y al Día de la Rebeldía Nacional, quedará inaugurará el próximo viernes 24 de julio a las 10:00 a.m. en la Fragua Martiana.

Organizada por la Sociedad Cultural José Martí, la muestra que llegará a la Galería del sagrado lugar sito en calle Príncipe entre Espada y Hospital, Centro Habana, discurre sobre las conexiones entre el denominado "autor intelectual" de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes el 26 de julio de 1953, y el líder de aquella gesta histórica.

Pinturas y dibujos de pequeño y mediano formato, hasta llegar a un total de 13 piezas, discursan sobre las significaciones de lo heróico, como intensidad y destello, reflexiones y actos constitutivos de elegir la estrella que "ilumina y mata", explica el autor.

Tellerías añadió que se trata de una especie de retrato metafórico del devenir de Fidel dentro del proceso emancipador cubano, interconectado con otros flujos, impulsos y tránsitos, incluso con el destino cubano, el republicanismo de gorro frigio, la descolonización "nuestraamericana" y el independentismo caribeño .

Son dibujos y pinturas que informan de las indagaciones del artista sobre la identidad cubana; desde el simbolismo de la estrella y de la rosa blanca, como un abrazo, ético y estético, del ideal armónico con la brotación natural, de lo cultural e instituido con lo espontáneo y orgánico, sostiene Tellerías, declarando que el propósito supremo es captar la atención del público más joven.

Por eso, en "Asaltos del sol y al sol", los héroes plasmados por el artista están vitales: brotando o volando, presentes como luces en cada cada crisis y acto de resiliencia; "más que representarlos, los delineo por acumulación de significados y los reconecto con nuestros retos cotidianos. Tal vez consiga desmarmolizarlos y activarlos en nuestros actos", concluyó el artista cuyas obras en este concepto estarán disponibles desde el viernes en la Fragua Martiana.