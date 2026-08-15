Exponen fotos inéditas del Comandante en jefe Fidel Castro 

Matanzas, 15 ago (ACN) Con 24 fotos inéditas como novedad, la exposición Cien Instantes del Comandante de la Sierra permanecerá hasta finales de año en la galería Hermanos Padilla del Museo de Bomberos Cuartel Enrique Estrada, en homenaje a Fidel Castro Ruz, líder histórico de la Revolución Cubana.

Biolexi Ballester Quintana, directora del Museo, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que lograron reunir 100 imágenes como resultado de vínculos con los bomberos, con los amigos del museo, con la Asociación de Combatientes y un logro indiscutible de la muestra es que incluye piezas inéditas.

Tenemos fotografías de Víctor Forte Rodríguez, jubilado de la Contrainteligencia que donó al museo 23 imágenes de la visita de Fidel a Nicaragua en el primer aniversario de la Revolución Sandinista, ocasión en la que él estuvo en primera línea para proteger al Comandante en Jefe.

Víctor, quien sirvió durante más de tres décadas a la Contrainteligencia matancera, también donó los negativos de las fotos y tenemos el propósito de, antes de que termine el año del centenario, entregar los negativos al Centro Fidel Castro en La Habana para que conste allí que la Contrainteligencia matancera cuidó a Fidel en Nicaragua, comentó.

También novedosa resulta la fotografía de Rolando Fidel Reyes Tomé, epidemiólogo que participó en varias misiones internacionalistas pero que específicamente al regresar de El Salvador, después de un terremoto, fue condecorado por Fidel en el Consejo de Estado y nos trajo esa instantánea, destacó Ballester Quintana.

Con imágenes de cercanía al pueblo y voluntad de aunar, la exposición Cien instantes del Comandante de la Sierra se inserta entre las acciones que en la urbe de ríos y puentes evidencian el compromiso con el legado del líder histórico de la Revolución Cubana.