Ensayista Margarita Mateo celebrará con El jubileo de Letras Cubanas

La Habana, 19 oct (ACN) La ensayista, narradora y profesora Margarita Mateo Palmer, Premio Nacional de Literatura 2016, será la invitada del 4to. aniversario del espacio El jubileo de Letras Cubanas que, conducido por el periodista y crítico Fernando Rodríguez Sosa, tendrá lugar el miércoles 21 de octubre, a las 11:00 a.m., en la Librería Fayad Jamís.

Autora de una amplia obra, Mateo Palmer ha publicado, entre otros títulos, los ensayos Ella escribía postcrítica, Premio Razón de Ser 1994 y Premio de la Crítica Literaria 1995; Paradiso: la aventura mítica, Premio Alejo Carpentier 2002 y Premio de la Crítica Literaria 2002; El Caribe en su discurso literario (coautora), Premio Quintana Roo 2003 y Premio de la Crítica Literaria 2005; El palacio del pavo real: el viaje mítico, Premio UNEAC de Ensayo Enrique José Varona 2006 y Premio de la Crítica Literaria 2007; El misterio del eco, Premio de la Crítica Literaria 2012, y Dame el siete, tebano. La prosa de Antón Arrufat, Premio UNEAC de Ensayo Enrique José Varona 2013 y Premio de la Crítica Literaria 2014.

En su bibliografía aparece, igualmente, la novela Desde los blancos manicomios, Premio Alejo Carpentier 2007 y Premio de la Crítica Literaria 2008.

Graduada en la Universidad de La Habana como Licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas (1974) y Doctora en Ciencia Filológicas (1992), ha ejercido por años la docencia en el alto centro de estudios y en la Universidad de las Artes, Instituto Superior de Arte.

Nacida en La Habana, el 28 de octubre de 1950, Margarita Mateo Palmer integra la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y la Academia Cubana de la Lengua, y es miembro correspondiente de la Real Academia Española.

El jubileo de Letras Cubanas, espacio mensual de la librería sita en Obispo 261 entre Cuba y Aguiar, en el Centro Histórico habanero, es auspiciado por la Editorial Letras Cubanas desde su concepción en septiembre del año 2022, y se propone celebrar los cumpleaños de los autores que integran el catálogo de este sello editorial.