Enriquecen sala museográfica en Comando de Aeropuerto de Varadero 

Matanzas, 4 ago (ACN) Una fotografía de Elier Manuel Correa Aguilar, bombero Jefe de Carro, fue incorporada hoy a la sala museográfica que en el Comando 3, radicado en el Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez, honra a compañeros caídos en el cumplimiento del deber durante el enfrentamiento al incendio suscitado en la Base de Supertanqueros de Matanzas en el año 2022.

En la sede del Comando 3 coincidieron este martes familiares de los caídos, trabajadores del aeródromo, así como también autoridades del Partido Comunista de Cuba, del Gobierno y del Ministerio del Interior en el territorio, para ratificar el compromiso de recordar a quienes perdieron la vida en el enfrentamiento al siniestro.

Biolexi Ballester Quintana, directora del Museo de Bomberos Enrique Estrada, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que en el Comando del Aeropuerto existe una extensión de la institución protectora del patrimonio histórico que cuenta con la Sala 5 de Agosto para evocar el valor, la solidaridad y la hermandad fraguada en el afán de mitigar el incendio.

Ya a casi 4 años de los sucesos en Supertanqueros sumamos una foto que la bayamesa Mirna, madre de Elier, nos hizo llegar para sumarla a las piezas que se exponen en el espacio del Comando dedicado a recordar y honrar - explicó Ballester Quintana-, ya le enviamos una imagen de como quedó colocada.

El 5 de agosto del 2022 en el kilómetro cuatro de la zona industrial de Matanzas, Base de Supertanqueros, el impacto de una descarga eléctrica sobre el tanque 52 dio origen a un incendio de grandes proporciones; a las 5:00 horas del día siguiente se produjeron varias explosiones, se propagó el fuego a otro de los tanques, lo que trajo como consecuencia un número considerable de lesionados y fallecidos.

Fotografías y biografías de Diosdel Nazco Vargas, Elier Manuel Correa Aguilar, Luis Ángel Álvarez Leyva, Pablo Ángel López Martell, Leo Alejandro Doval Pérez de Prado, Adriano Rodríguez Gutiérrez y Fabián Naranjo Núñez permanecen en un espacio solemne del Comando 3 para perpetuar el respeto eterno a los compañeros caídos.

Fragmentos del tanque 52, de uno de los carros del Comando del Aeropuerto y de coque de la zona del incendio; un monograma de bomberos de la República Bolivariana de Venezuela que contribuyeron a la extinción del fuego, un pitón generador de espuma utilizado en los días de enfrentamiento a las llamas y restos de velas utilizadas durante el desarrollo de las honras fúnebres a los caídos se incluyen entre los elementos que se exponen en la sala museográfica.