En fase de terminación el remozamiento del teatro Milanés (+Fotos)

Pinar del Río, 19 jul (ACN) El teatro José Jacinto Milanés, de esta ciudad, lucirá todo su esplendor para la gala político-cultural del venidero 25 de julio, luego de la mayor restauración en la última década, expresó en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias, María del Carmen Lazo Cala, presidenta del consejo provincial de las Artes Escénicas.

La directiva explicó que brigadas restauradoras del Fondo Cubano de Bienes Culturales y otras empresas estatales tuvieron a su cargo el proceso de mantenimiento constructivo, desde el 30 de junio último, etapas que contemplaron reparación de cubiertas, butacas, los pisos, pintura interior y exterior y 19 bienes patrimoniales como cuadros, esculturas, lámparas y espejos.

Lazo Cala enfatizó en el deterioro que presentaba el inmueble luego del paso del huracán Ian, en septiembre del año 2022, y que a pesar de los daños en el fondo habitacional del territorio y otras prioridades, las autoridades realizaron un esfuerzo conjunto para restaurar el coliseo, uno de los más antiguos de América Latina.

La experta indicó que trabajaron en la acústica a partir de la sustitución de los enchapes de madera de las paredes laterales del teatro en sus tres niveles; y en el resane del techo de las diferentes plantas, afectado por la humedad.

Labores que fueron ejecutadas en tiempo récord sin perder la calidad de un sitio emblemático cuyos orígenes datan del año 1838 y rinde homenaje al bardo matancero José Jacinto Milanés, reconocido poeta y dramaturgo.

En el centro de la urbe pinareña se observa un movimiento constructivo de pintura y reparaciones de fachadas y pavimentos a propósito de que la más occidental provincia cubana obtuvo la sede por las celebraciones centrales del 26 de julio, aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.