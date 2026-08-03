El teatro y el cine pierden hoy a una de sus entrañables intérpretes

La Habana, 3 ago (ACN) El Centro de Teatro de La Habana (CTH) y el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) lamentaron la partida física de la destacadísima actriz cubana Paula Andrea Alí Rivera (1938-2026), ocurrida en el día de hoy.

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Nacida en Candelaria, Pinar del Río (actual Artemisa), Alí Rivera forjó una de las carreras más extensas y queridas de la escena cubana, con una entrega absoluta al arte durante más de seis décadas, destaca el CTH.

Su vínculo con el mundo de las tablas comenzó en 1965, al integrarse al emblemático Teatro Martí, institución esencial del teatro vernáculo cubano donde compartió escenario con figuras legendarias; pero fue en 1970 cuando su carrera dio un salto definitivo, al ingresar al prestigioso grupo Teatro Estudio, una de las compañías más importantes del país, a la que perteneció hasta sus últimos días.

Bajo la dirección de grandes maestros como Bertha Martínez (1931-2018), Héctor Quintero (1942-2011), Vicente Revuelta (1929-2012), Abelardo Estorino (1925-2013) y Carlos Díaz, Paula Alí, como era conocida por su público, construyó un legado teatral imborrable.

En tales escenarios inmortalizó personajes en obras clásicas de la dramaturgia cubana y universal, destacando su participación en La casa de Bernarda Alba (1970), dirigida por Berta Martínez; El Premio Flaco (1972), bajo la dirección de Héctor Quintero; y, más recientemente, un memorable protagónico en La Celestina, con dirección de Carlos Díaz.

Alexis Triana, presidente del ICAIC, escribió este lunes en sus redes la significación del paso a la inmortalidad de una gran artista y extraordinaria mujer cubana, cuyo rostro y acción es hoy parte imprescindible de la identidad de la cinematografía nacional.

Siempre merecerá todo el homenaje quien decidió vivir y fundar desde su patria. ¡Honor y gloria, maestra!, concluye el titular de la institución rectora del séptimo arte revolucionario dentro del Ministerio de Cultura.

Paula Alí participó en más de una treintena de películas, filmografía que incluye títulos como Guantanamera, Lista de espera, Miel para Ochún, Nada y Perfecto amor equivocado, describe Cubacine ICAIC en su perfil de Facebook.

La pequeña pantalla la tuvo en memorables personajes de series y telenovelas como El año que viene, Enamorada del mar, Retablo personal, Las huérfanas de la Obrapía, Salir de noche, ¡Oh, La Habana!, La otra esquina, Vuelve a mirar y Los hijos de Pandora.

A lo largo de su carrera recibió múltiples reconocimientos, entre ellos la India Catalina de Oro (2004), el Premio ACTUAR por la Obra de la Vida (2019) y, recientemente, el Premio Nacional de Televisión 2026.

Fue, ante todo, una mujer de teatro; su partida deja un vacío inmenso en la cultura cubana, pero su legado permanecerá vivo en cada escenario, en cada obra y en el corazón de un pueblo que la admiró y la quiso siempre, expresó en su mensaje el CTH.