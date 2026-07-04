 Ediciones Vigía convida a celebrar a Carilda en muchas voces   

Matanzas, 4 jul (ACN) Queremos que la palabra inmortal de Carilda Oliver nos acompañe en muchas voces, convida Ediciones Vigía desde su página en la red social Facebook, como iniciativa para celebrar el próximo 6 de julio, a las 11:00 de la mañana, los 104 años del natalicio la Premio Nacional de Literatura.

Agustina Ponce Valdés, directora de la institución, adelantó a la Agencia Cubana de Noticias que en la casa del quinqué inaugurarán el próximo lunes una exposición con ejemplares representativos de la obra de Carilda con sello Vigía, libros muy preciados para la editorial.

Queremos que los escritores y amantes de la poesía de la llamada Novia de Matanzas escojan los versos de Carilda con los que más se identifican, para que los lean el próximo lunes en Ediciones Vigía, añadió Ponce Valdés.

En el catálogo de la editorial que desde 1985 se dedica a la creación de ejemplares manufacturados, se incluyen abundantes publicaciones que perpetúan la pluma de Oliver Labra, en todos los casos, obras de arte que dignificarían la biblioteca de cualquier lector por su contenido y su diseño.

Canto a Fidel, La casa y Temblor bajo la piedra, se incluyen entre los textos de la Premio Nacional de Literatura (1997) publicados por Vigía, ejemplares elaborados con mucha dedicación por los artesanos de la editorial fundada en abril de 1985 en el recinto número uno de la calle de Magdalena.

Carilda Oliver Labra nació el 6 de julio de 1922 y falleció el 29 de agosto de 2018, por su alto sentido de identidad se le conoce como la Novia de Matanzas y su obra la acredita como una de las más relevantes voces de las letras hispanoamericanas.