Convocan en Villa Clara a la décimo octava edición del Festival Timbalaye

Santa Clara, 26 ago (ACN) Consagrado a honrar la impronta histórica del cimarronaje como pilar fundacional de la cubanidad, la provincia acogerá del 27 de agosto en curso la décimo octava edición del Festival Internacional Timbalaye.

La Ruta de la Rumba, un espacio concebido para el intercambio intercultural entre creadores, portadores de tradiciones y el público.

El comité organizador informó que el evento reunirá a destacadas agrupaciones danzarias y musicales dedicadas al folclor, así como a académicos e investigadores encargados de salvaguardar las raíces africanas desde el rigor científico y la excelencia estética.

Un programa teórico inaugural que comenzará a las 10:00 a. m. del miércoles 27 en el Centro de Promoción Cultural Latinoamericano con el panel titulado "Cimarronaje y tradición".

Durante este segmento, el investigador y editor Alejandro Batista López presentará el volumen Estudios sobre los cantos de cuna tradicionales cubanos, de la autoría de Marta Esquenazi Pérez.

Seguidamente, Tania Binachea, metodóloga de Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) del Sistema Provincial de Casas de Cultura, expondrá los resultados de su investigación en la conferencia "Asentamientos africanos en Ranchuelo".

A las 11:00 a. m., tras un receso, las actividades continuarán con un conversatorio interactivo de carácter teórico-práctico. En este intercambio convergerán representantes de la Asociación Yoruba, académicos de la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas (UCLV), además de músicos y bailarines adscritos a la Compañía Oché y al grupo Okokán, y para culminar, una descarga rumbera colectiva.

Serguey Pérez Pérez, director provincial de Cultura, declaró a la ACN que la cita constituye una fiesta indispensable para dignificar el sentir rumbero y reconocer a quienes custodian la memoria ancestral de la nación.

"Timbalaye trasciende el hecho artístico para convertirse en un ejercicio de justicia histórica. Dedicar esta edición al cimarronaje nos convoca a examinar con profundidad los filamentos africanos que conforman nuestra identidad, demostrando que la rumba no es solo ritmo y baile, sino resistencia, libertad y alma soberana", enfatizó el directivo.