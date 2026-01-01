Convocan desde Holguín a Congreso de Pensamiento

Holguín, 1 ene (ACN) El Congreso de Pensamiento y Premio Memoria Nuestra convoca a todos los jóvenes cubanos menores de 35 años a participar en su 21 edición, que se desarrollará del 3 al 7 de mayo de este 2026.

La ocasión enmarcada en las Romerías mayo, estará dedicada al Museo Provincial de Historia La Periquera, que celebra su 50 aniversario, los 40 años de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) y al criterio cultural de Fidel Castro Ruz, en el año de su centenario.

Libán Espinosa, organizador del evento, explicó a la ACN que los trabajos deberán abordar estos temas desde el arte y las investigaciones se recibirán mediante el correo congresomemorianuestra@gmail.com hasta el 31 de enero de 2026.

Los ganadores obtendrán, además del reconocimiento en la clausura tras una jornada de conferencias y exposiciones presenciales, un premio en metálico de 10 mil pesos.

Espinosa subrayó la importancia de debatir y acercarse a la figura de Fidel, en consonancia con la política cultural cubana en favor de la sociedad, la historia y la identidad, recordando a quien lideró diversos procesos intelectuales en el país y mantuvo una relación fraternal con la AHS, organización de la cual fue Miembro de Honor y Maestro de Juventudes.

Entre las temáticas figuran también las investigaciones sobre tradiciones, costumbres e identidad local y regional; el aporte a la creación, producción y promoción del arte joven desde la AHS y el ideario de Fidel, así como estudios que exploren la guía del líder histórico en el desarrollo cultural del país.

El Congreso de Pensamiento y Premio Memoria Nuestra se considera columna vertebral de las Romerías de Mayo, con la asistencia de participantes extranjeros y espacio propicio para el intercambio de experiencias desde distintas realidades socioculturales del mundo.