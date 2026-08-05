Convocan a segunda edición de Beca para realizadoras mayores de 50 años

La Habana, 5 ago (ACN) Este martes abrió la convocatoria a la segunda edición de la Beca para Realizadoras cubanas mayores de 50 años… por la Justicia de Género, convocada por la Oficina del Fondo de Población de Naciones Unidas en Cuba, el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano y el Proyecto Palomas.

Durante las últimas tres ediciones del Festival de Cine de La Habana se han realizado espacios de debate titulados "Retos y nuevos caminos"; acciones donde se han abordado procesos y temas de la justicia de género y la necesidad de que el audiovisual sea un campo inclusivo para el desarrollo de las mujeres.

"Retos y nuevos caminos" ha sido vital en el tratamiento de preocupaciones acuciantes como la autonomía corporal, el empoderamiento femenino y el apoyo a ellas en toda su diversidad, donde el cine ocupa un papel destacado.

El principal objetivo de esta beca es propiciar el fomento de la participación activa de mujeres mayores en la creación cinematográfica de Cuba; además de contribuir a visibilizar sus voces y promover representaciones diversas y justas en el audiovisual.

Serán ejes centrales de esta convocatoria: la igualdad de género, la diversidad étnico-racial, la prevención de violencias machistas y no discriminación por edad, color de la piel o situación de discapacidad.

Las realizadoras podrán enviar un proyecto de cortometraje de ficción o documental de hasta 15 minutos de duración, que aborde en su concepción las temáticas referidas; y los documentos para aplicar a esta convocatoria se encuentran publicados en los perfiles en redes sociales del Festival de Cine de La Habana, el Proyecto Palomas y la Oficina del Fondo de Población.

Esta convocatoria estará abierta hasta el próximo 10 de noviembre, y el cuatro de diciembre —en el contexto de la edición 47 del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano— se dará a conocer el proyecto selecionado.

Con la apertura de esta oportunidad se promueve otra iniciativa conjunta para que las creadoras cubanas puedan expresar sus preocupaciones estéticas y temáticas a través de la realización audiovisual.