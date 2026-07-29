Convocan a intérpretes cubanos para una Serenata a México

La Habana, 29 jul (ACN) La convocatoria e inscripciones para el concurso musical "Serenata a México", organizado por la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos en Cuba con motivo de la celebración de su Fiesta Nacional o Grito de Dolores, ya está disponible en la página web de esa representación diploma.

Quienes accedan al enlace: https://embamex.sre.gob.mx/cuba/index.php/avisos-importantes/251-convocatoria-concurso-musical podrán completar el formulario para hacer oficial la participación; y obtener detalles del evento, el cual consta de dos categorías en el campo de la interpretación: la defensa de una obra del célebre compositor y cantante Alberto Aguilera Valadéz, reconocido mundialmente como Juan Gabriel (1950-2016), o del amplio repertorio de la música ranchera mexicana.

"Serenata a Mexico" tendrá tres fases; la primera de ellas comenzó el pasado viernes 24 de julio y se extenderá hasta el 15 de agosto; luego tendrán lugar las audiciones eliminatorias del 18 al 21 de agosto en la Casa del Benemérito de las Américas —Obrapía número 116 esquina a Mercaderes, Habana Vieja—, y la gran gala final el 15 de septiembre, vísperas de la trascendental fecha patria.

Cuatro finalistas por categoría —ocho seleccionados en total—, llegarán en igualdad de condiciones para optar por los premios de interpretación, más un tercero previsto para ser juzgado por el público.

Acompañan a la Embajada, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Casa Museo Benito Juárez de esta ciudad, y el Centro de Estudios Mexicanos UNAM Cuba, en colaboración con el Instituto Cubano de la Música y el Ministerio de Cultura.