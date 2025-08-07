Convocan a escritores a Concurso Escena Rebelde 2025

La Habana, 7 ago (ACN) El Centro Cubano de la Asociación Internacional de Teatro para la Infancia y la Juventud (Assitej), junto al Consejo Nacional de Artes Escénicas, el Centro de Teatro de La Habana, la Casa Editorial Tablas-Alarcos y Nave Oficio de Isla, invitan a los escritores cubanos a participar en el Concurso de Dramaturgia "Escena Rebelde 2025".

Concebido como un espacio para estimular la creación literaria dirigida al público adolescente, la convocatoria reza que los textos deberán ser inéditos, no estar pendientes de publicación, cuya extensión no será menor de 30 ni excederá las 60 cuartillas.

La participación no excluye a aquellos textos llevados a escena, siempre y cuando cumplan con los requisitos anteriores de amplitud y de no estar publicados, agrega las bases del evento literario.

Los creadores interesados podrán enviar sus obras al correo assitejcubaoficial@gmail.com, con el asunto: Concurso ASSITEJ-2025; y en archivo adjunto dos documentos en formato PDF, cuyos nombres tengan la estructura Obra-título-seudónimo, y Plica-título-seudónimo.

El plazo de admisión cerrará el primero de noviembre y se otorgará un Premio único que incluirá la publicación de la obra ganadora en la prestigiosa revista "Tablas', con su correspondiente pago del derecho de autor.

Asimismo, se realizará el montaje teatral de la pieza, con el asesoramiento de Nave Oficio de Isla Comunidad Creativa a través de la Plataforma de Creación Escénica "Y la Nave Va"; además del apoyo del Centro de Teatro de La Habana.

La convocatoria añade que un jurado integrado por especialistas y profesionales de las artes escénicas evaluará las obras, y el fallo será inapelable.

El I Encuentro Internacional de Teatro para Adolescentes "Escena Rebelde", insertado en el venidero Festival Internacional de Teatro de La Habana 2025, será el marco propicio para dar a conocer los resultados del concurso.