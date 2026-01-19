Conceden a Fernando Hechavarría el Premio Nacional de Teatro 2026

La Habana, 19 ene (ACN) El jurado del Premio Nacional de Teatro 2026, otorgado por el Consejo Nacional de las Artes Escénicas (Cnae), concedió hoy el lauro por unanimidad al actor Fernando Hechavarría Gibert.

Presidido por la primera actriz y Premio Nacional de Teatro (2003), Verónica Lynn, el jurado contó también con destacados miembros de la escena nacional: el director y dramaturgo Carlos Díaz Alfonso, Premio Nacional de Teatro (2015); Aramís Delgado, Premio Nacional de Teatro (2023); Juan Piñera, Premio Nacional de la Enseñanza Artística (2025); y Omar Valiño, profesor, crítico teatral y director de la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí.

Actor de teatro, cine y televisión, con 50 años de carrera artística y 22 años de experiencia en la docencia teatral, nació en la provincia de Holguín, donde cursó estudios en la Escuela Provincial de Artes Plásticas, egresando en 1976 de la Escuela Nacional de Artes Escénicas de La Habana; para luego, hasta 1995, integrar el grupo de Teatro Escambray, en Villa Clara.

Desde esta fecha hasta la actualidad es miembro de la compañía Teatro El Público y ha formado parte de varios proyectos de coproducción internacional; participando en más de 27 festivales nacionales e internacionales.

Más de 36 obras de teatro han conocido de su quehacer, además de 31 creaciones cinematográficas y 44 programas televisivos, novelas, series, aventuras, teleteatros, entre otros, donde ha recibido numerosa crítica especializada; sin olvidar su intensa faceta como profesor de actuación en la Universidad de las Artes (ISA) y en la Escuela Nacional de Teatro Corina Mestre.

Entre las distinciones recibidas por Hechavarría se encuentran: la Réplica del Machete de Máximo Gómez, la Distinción por la Cultura Nacional, el Diploma Nicolás Guillén de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) y Artista de Mérito de la Televisión Cubana; la Distinción Raúl Gómez García, el sello de Laureado de la Central de Trabajadores de Cuba y el Premio Maestro de Juventudes, de la Asociación Hermanos Saíz (AHS).

Ha recibido numerosos reconocimientos a su actuación, donde se destacan los premios Florencio Escudero y Omar Valdés de la Uneac; el Premio Caricato por la obra Las Amargas Lágrimas de Petra Von Kant, y Mejor actuación en el Festival Nacional de la Televisión.

Con este lauro, dado a conocer por la presidenta del Cnae, Rachel García Heredia, mediante llamada telefónica al agasajado, Fernando Hechavarría corona una trayectoria impecable dentro de las artes escénicas, con una impronta en la cultura, demostrable no sólo por la biografía que ha acrisolado, sino, además, en la popularidad alcanzada tras varias décadas de entrega a la actuación.