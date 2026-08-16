Con poesía cerró sus presentaciones Ediciones Loynaz

La Habana, 16 ago (ACN) Ediciones Loynaz, proveniente de Pinar del Río, presentó hoy sus dos últimos volúmenes en la edición 34 de la Feria Internacional del Libro de La Habana, en los cuales se expresa con la lírica lo más representativo de la esencia humana.

El texto “Pájaros de humo” del autor colombiano Juan Carlos Acevedo es una propuesta que acerca al lector a una de las épocas más difíciles de la humanidad contemporánea: la COVID-19, y al mismo tiempo muestra que mientras haya vida hay esperanza, expresó su presentadora y también escritora Lisette Camargo.

La joven autora destacó, además, cómo en esta obra se resalta la importancia de la familia dentro de la sociedad, en momentos difíciles en la vida del ser humano.

“Monólogo interior", en coedición con la casa El Mar y la Montaña, fue el otro título de esta editorial, donde su creadora, la propia Camargo refleja su perspectiva de la realidad mediante la ilustración de situaciones cotidianas.

Esta joven resaltó que cada uno de sus textos tiene como inspiración la obra de la destacada escritora Dulce María Loynaz.

En esta edición de la fiesta de los libros, esta editorial que cumple 35 años presentó novedades para todos los públicos.