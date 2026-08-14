Colección 25 para el 25 también habla del amor y la solidaridad de México

La Habana, 14 ago (ACN) La colección "25 para el 25", iniciativa de la presidencia mexicana que se distribuye gratuitamente desde el 17 de diciembre pasado entre adolescentes y jóvenes latinoamericanos, fue presentada y obsequiada hoy en la Sala Nicolás Guillén, como parte de la edición 34 de la Feria Internacional del Libro de La Habana.

Durante el encuentro en un recinto a oscuras, solo con los rayos de sol que entraba por dos grandes puertas, el embajador mexicano Miguel Díaz Reynoso, Ignacio “Paco” Taibo II, destacado intelectual y líder de la Editorial del Fondo de Cultura Económica del hermano país; y Abel Prieto Jiménez, presidente de Casa de las Américas, mostraron por qué ambas naciones comparten ideales, más allá de las voluntades humanísticas, solidarias, históricas y artísticas.

Prieto Jiménez, tras agradecer la presencia en ese foro, sobre todo en las circunstancias actuales que vive la sociedad cubana, manifestó que México ha dado una extraordinaria lección al mundo de amor y solidaridad; y que estamos viviendo un nuevo capítulo de un proyecto hermosísimo.

Destacó una fotografía montada en una escala cercana a un metro de altura, a la derecha de la mesa, que muestra una instantánea conseguida por el fotógrafo mexicano Raúl Ortega durante el sepelio de Fidel Castro Ruz (1926-2016): una muchacha llorando y sosteniendo una imagen del líder.

Con apoyo de otros países de América Latina como Uruguay, Colombia u Honduras; la selección de títulos que terminó siendo de 27 obras de autores regionales reconocidos y emergentes, se prevé llegue a jóvenes de 14 países latinoamericanos, según explicó “Paco”.

Entre los autores de estos libros incluidos en la selección, explicó, figuran Juan Gelman, Gabriel García Márquez, Roberto Fernández Retamar, Eduardo Galeano, Juan Carlos Onetti, Andrés Caicedo, Luis Britto García, Mario Benedetti, Piedad Bonnett, y Adela Fernández, entre otros.

A propósito de la situación actual de Cuba como consecuencia de las medidas tomadas por el gobierno de Estados Unidos, el embajador mexicano, Miguel Díaz Reynoso, señaló que se trata de un momento peligroso para su país, para la isla caribeña y para toda la región.

“Nos estamos preparando para la siguiente sesión de Naciones Unidas donde se condene esto, el apagón, la falta de electricidad, de agua, de gas, el cerco. No basta votar contra el bloqueo; hay que hacer más. Por eso estamos aquí: para demostrar con los hechos. No solo basta un discurso de condena, sino que hay que actuar. Yo creo que eso hoy nos anima a seguir pensando qué más tenemos que hacer además de votar”, resaltó el diplomático, reconociendo el enorme esfuerzo que ha hecho Cuba por hacer una Feria “como se puede, con quien se puede, donde se puede”.

Algunos títulos de la Colección “25 para el 25” fueron obsequiados al público asistente a la sala, compuesto sobre todo por jóvenes, y los representantes mexicanos confirmaron que la Librería Tuxpan, ubicada en esta capital, no tiene suficientes libros porque se han agotado, pero será reabastecida en fecha próxima, incluso con títulos contenidos en la noble, inclusiva, humanista y solidaria iniciativa del gobierno mexicano.

En la presentación se encontraban Alpidio Alonso Grau, ministro de Cultura; Juan Rodríguez Cabrera, presidente del Instituto Cubano del Libro, así como funcionarios de la misión diplomática mexicana, intelectuales, escritores y público general.