Clausuradas en Holguín las Romerías de Mayo

Holguín, 8 may (ACN) Con el izado del Hacha de Holguín en la zona moderna de la ciudad, concluyó la edición 33 de las Romerías de Mayo, dedicada este año al pensamiento cultural de Fidel Castro, líder histórico de la Revolución cubana.

La ocasión fue propicia para la siembra del tradicional árbol por parte de los delegados a la cita y los participantes pudieron disfrutar de la presentación de Issac Delgado y su grupo en el parqueo del Estadio Calixto García.

Como colofón de la jornada de clausura se entregaron los premios del Congreso de Pensamiento Memoria Nuestra, escenario para el diálogo y el intercambio entre generaciones, donde participaron artistas e investigadores cubanos.

En esta edición resultaron reconocidos en la categoría de Ponencia Roxana Beatriz Rodríguez Hidalgo, con el trabajo La célula de la Asociación Hermanos Saíz de Contramaestre como gremio artístico de la joven vanguardia, y en Proyectos el premio correspondió a Gemay Castillo, con Laboratorio de Creación-interpretación Interpret-art.

También se otorgaron menciones en cada apartado, mientras el museo provincial La Periquera recibió un reconocimiento de honor por constituir símbolo de la localidad y referente en la protección del patrimonio.

Los últimos días fueron escenario para la promoción de los valores identitarios del pueblo holguinero mediante la música, la danza, el teatro, la literatura y la pintura, entre otras manifestaciones del arte en Babel, la Cámara Azul y Danza en Paisajes Públicos.

Instituciones culturales como la Biblioteca Provincial Alex Urquiola, la Casa de la Trova, el Museo de Historia La Periquera y el Parque Calixto García resultaron espacios propicios para intercambiar sobre el legado de Fidel, la vida y obra de los hermanos Saíz y la inteligencia artificial.

Las Romerías de Mayo, evento cultural devenido Festival Mundial de las Juventudes Artísticas, celebrado anualmente del 2 al 8 de mayo en la ciudad de los parques, promovieron el contraste entre la tradición y la modernidad mediante la preservación de los valores autóctonos.