Yasel Toledo Garnache: No perder ni un solo día en lo creativo

La Habana, 16 oct (ACN) A Yasel Toledo Garnache se le puede encontrar en el Pabellón Cuba, sede de la Asociación Hermanos Saiz (AHS) a cualquier hora, lo mismo bien temprano en la mañana que tarde en la noche, incansable en su andar por los vericuetos de la organización que nació hace 40 años, su actual presidente asegura que no se puede perder ni un solo día en el proceso creativo.

En su oficina recibe a la Agencia Cubana Noticias para conversar sobre la joven vanguardia artística de la nación y explica con orgullo como la AHS en sus cuatro décadas de existencia amplió sus programas de apoyo a distintas manifestaciones artísticas y consolidó espacios para que jóvenes creadores desarrollaran y presentaran sus obras.

Yasel, periodista de profesión, recordó que la organización nació el 18 de octubre de 1986, tras la unión de integrantes del Movimiento de la Nueva Trova, la Brigada Hermanos Saíz y la Brigada Raúl Gómez García, desde entonces, no cesa en el impulso de la creación artística de los jóvenes cubanos mediante becas, premios y eventos como las Romerías de Mayo y el Almacén de la Imagen.

Su historia incluye etapas de debate y dificultades, así como acuerdos que también produjeron resultados para la cultura del país, inició una trayectoria que atravesó etapas distintas, con equipos directivos cambiantes y desafíos relacionados con las circunstancias del país.

El presidente rememoró que la historia de la Asociación Hermanos Saíz también se caracteriza por una identidad que atrajo a personas más allá de la membresía formal, afirmó que hombres y mujeres de 50, 60 y 70 años aún se sienten parte de la organización, incluso cuando algunos nunca pertenecieron oficialmente a ella, la AHS supo acogerlos y hacerlos sentir parte de un grupo de amigos.

Aparece escrito en una publicación el encuentro con Fidel en el año 1988 que para el entrevistado constituye uno de los hitos trascendentales, el Comandante en Jefe conversó durante varias horas con integrantes del Consejo Nacional y calificó a los jóvenes creadores como “frutos dulces de la Revolución”.

En aquel encuentro abordó el panorama cultural y social de Cuba y del contexto internacional y la necesidad de analizar con flexibilidad los cambios sociales y culturales, especialmente por parte de quienes coordinan procesos artísticos.

Toledo Garnache señaló que la historia de la AHS no se limita a sus momentos de reconocimiento, también incluye etapas difíciles y controversias, así como la respuesta de la organización a las condiciones del período especial, en ese contexto, los jóvenes buscaron alternativas para mantener la creación artística y la asociación creó un sistema de becas y premios.

En aquellos años surgieron algunos de los principales eventos de la organización como Las Romerías de Mayo, en 1994, y se convirtieron en un espacio para las juventudes artísticas, también apareció el Almacén de la Imagen, que identificó como el principal evento de audiovisuales de la AHS.

Con el Premio Calendario, que en sus inicios se convocó en géneros como la poesía y la narrativa surgieron las becas y premios, con el tiempo, el galardón amplió sus categorías: actualmente, se convoca en seis.

El Premio Maestro de Juventudes también surgió en esa etapa, como una forma de reconocimiento de los jóvenes creadores a artistas con más experiencia, en sus comienzos, se entregaba a docentes vinculados con la enseñanza artística y estaba relacionado con las artes escénicas, pues la propuesta había surgido de integrantes de esa sección.

La iniciativa se amplió después a personas de todas las manifestaciones artísticas, el entrevistado recordó que sus promotores plantearon: “no, vamos a darle a personas de todas las manifestaciones artísticas”.

El premio también adquirió nuevos símbolos y una ceremonia asociada al Memorial José Martí, cerca del aniversario de la organización y la entrega de una reproducción de una obra de Raúl Martínez.

En estos 40 años mucho ha avanzado la AHS, Yasel habló de la expansión de las becas y premios, hoy cuentan con más de 40, orientados a respaldar procesos concretos de creación y producción.

Entre los ejemplos que mencionó figuran músicos que pueden recibir apoyo para grabar un disco y luego un DVD o un concierto, con acompañamiento de la Asociación durante el proceso, en las artes visuales las becas pueden cubrir la producción de una exposición; en los audiovisuales, pueden financiar un videoclip o un documental.

Toledo Garnache enfatizó que en lugar de limitarse al reconocimiento, la AHS busca contribuir a que las obras puedan realizarse y llegar al público, esa labor, sostuvo, refleja cómo el sistema surgido en circunstancias complejas se amplió para abarcar nuevas necesidades y manifestaciones.

La labor de la organización en las provincias, unas con más iniciativas; otras que requieren de mayor impulso, el vínculo con las comunidades, de los espacios de debate, como el Dialogar-Dialogar que realizan en el Pabellón Cuba y en los que aparecen figuras destacadas de la cultura cubana y latinoamericana, de los muchos proyectos y eventos que continuarán en lo que resta de este año y que sobrepasan las celebraciones por las cuatro décadas, fue motivo de la conversación.

Yasel ratificó su orgullo por la manera en que la organización superó obstáculos y obtuvo resultados para escritores, artistas y jóvenes creadores, agradeció la posibilidad de compartir con tantos creadores de diferentes manifestaciones artísticas de una misma generación, y confirmó:

“Aquí en la asociación están los que van a ser en el futuro, los grandes maestros, los grandes artistas visuales y qué suerte para uno de estar compartiendo con ellos, de poderlos ayudar en esta etapa, por eso, vamos a tratar de seguir haciendo todo lo que podamos”.