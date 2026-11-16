La Habana, 16 nov (ACN) El cine cubano mantiene una activa presencia en circuitos internacionales, con presentaciones especiales, selecciones oficiales, exhibiciones y reconocimientos obtenidos por varias producciones nacionales y coproducciones con productoras independientes del patio e internacionales, en países de Europa, América, África y Asia.

En declaraciones divulgadas este lunes a través de sus redes sociales, Alexis Triana Hernández, presidente del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), destacó los resultados alcanzados durante la última semana por filmes cubanos, entre ellos, Calle 232, del realizador Rudy Mora, que obtuvo la Mariposa de Diamantes en una competencia de la Academia Euroasiática de Cine, en la cual participaron 40 obras de una veintena de naciones.

Asimismo, señaló que esa producción fue seleccionada para integrar la competencia oficial del Festival Internacional de Cine del Mar de Veracruz, en México; mientras Baracoa, de Luis Ernesto Doñas, consiguió su inclusión en la programación del Festival Internacional de Cine de La India.

Por otra parte, el largometraje documental Mijaín recibió una Mención de Honor en el Festival Internacional de Cine Deportivo de Kenya, después de su reconocimiento en Milán, Italia.

Y también en el ámbito europeo, Triana Hernández significó que la coproducción Estres tuvo una presentación especial en el cine madrileño Paz, tras el Premio del Festival de Cine Invisible que se celebró en el País Vasco; encuentro que propició el intercambio de los espectadores con su realizadora, Marilyn Solaya, y motivó las primeras reseñas críticas sobre la obra.

De igual forma, Neurótica anónima, dirigida por Jorge Perugorría, fue proyectada en Tenerife, Islas Canarias, como parte de las actividades por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y participó en el Festival Isla Calavera, celebrado en La Laguna, donde la exhibición estuvo acompañada de un debate con el público y contó con la presencia de la actriz Mirtha Ibarra, Premio Nacional de Cine.

A su vez en Los Angeles, en el conocido AMC Century City, se produjo el visionaje promociónal de Malecón y el posterior Coloquio luego de la proyección, conocido como Q&A, con mucha satisfacción para el director y los productores del filme.

Triana Hernández subrayó la diversidad de espacios y geografías en los que se presentan las producciones nacionales, así como la continuidad de las acciones de promoción y circulación del cine cubano fuera de las fronteras del país.

Tales resultados se inscriben en los esfuerzos del ICAIC y su gremio de realizadores por ampliar la visibilidad internacional de la cinematografía nacional, favorecer el diálogo con públicos diversos y propiciar nuevas oportunidades de exhibición para las obras y sus creadores.