Cierran acciones por los 20 años del Centro de Danza de La Habana

La Habana, 20 jul (ACN) El Centro de Danza de La Habana (CDH anuncia el cierre de las celebraciones por el vigésimo aniversario de la institución con un grupo de espectáculos desde el próximo 22 de julio, protagonizados por agrupaciones integradas al catálogo de la entidad.

Según información difundida, la agenda de la danza habanera comienza el propio miércoles con Havana Queens, a las 11:00 a.m., en el Combinado Deportivo Jesús Menéndez, de Marianao; compañia que estará también el sábado 25 a las 5:00 p.m. en el Parque de 13 y 74, en el municipio de Playa.

Para el jueves 23 de julio a las 2:00 p.m., la Compañía de Danzas Tradicionales de Cuba JJ sumará sus jornadas de puertas abiertas a la programación; acciones que transcurrirán en su sede, el Teatro Florida, sito en Calzada de 10 de Octubre, No. 210, entre Serafines y Vía Blanca.

La Compañía Rosario Cárdenas continúa con la temporada de la obra Ojalá, en la Asociación Árabe de Cuba, con función el viernes 24 a las 8:00 p.m.

La programación incluye a la Compañía Nirvana Flamenco, que iniciará sus labores comunitarias los días 25 y 26 de julio —sábado y domingo—, a las 10:00 a.m. en el Consejo Popular Dragones, sumándose al plan estival que ha elaborado el Ministerio de Cultura.

Como colofón de esta jornada de aniversario, el martes 28 de julio, día exacto de la creación del CDH, las actividades están fijadas desde las 12:00 del mediodía, comenzando por el ensayo abierto de la pieza Mare, trabajo en proceso de Ana Rosa Meneses para la Compañía Flamenca Ecos, en el Centro Loyola de Centro Habana.

Asimismo, a las 3:00 p.m. la sesión final de taller de bailes populares de la Compañía JJ, en su sede; mientras que La Habana Vieja se moverá con el programa concierto "Danza Habana: dos décadas de creación", en las intersecciones de Prado y Colón.

Desde Los días de la danza, celebrado en el pasado mes de abril, el CDH ha concentrado sus esfuerzos en cumplir su misión desde sus inicios en 2006: hacer visible el trabajo de una treintena de agrupaciones y artistas que durante estos cuatro lustros han diversificado la danza capitalina.