Centenario de Julio García Espinosa convoca al diálogo y las artes

La Habana, 2 sep (ACN) El centenario del natalicio del cineasta cubano Julio García Espinosa (1926-2016) será recordado con una jornada de actividades organizada por el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) y la Cinemateca de Cuba (CC).

Según informó Luciano Castillo, director de la CC y Premio Nacional de Cine 2026, García Espinosa pertenece a la estirpe de los fundadores, pues su documental El Mégano (1955) es considerado un antecedente del cine cubano gestado después de 1959.

Las actividades iniciarán este cinco de septiembre, fecha exacta del natalicio del cineasta y se extenderán por todo el año; y en su jornada inicial será inaugurada una exposición que recoge momentos esenciales de la vida del artista.

El lobby del cine Charles Chaplin será la sede de esta exposición, que ha sido curada por Sara Vega, especialista de Cartel de la Cinemateca de Cuba y con la asesoría de Dolores Calviño, vicedirectora de la propia institución cinematográfica y viuda del cineasta; exposición que será el preámbulo a un espacio de diálogo donde participarán otros cineastas y artistas que trabajaron junto a García Espinosa.

Por su parte, el cine Yara en su tanda de las 2:00 p.m. del propio día cinco de septiembre exhibirá la copia restaurada del largometraje Aventuras de Juan Quin Quin (1967), título que es parte del patrimonio audiovisual cubano.

La Cinemateca de Lisboa ha sido la institución encargada de la restauración de este filme, hecho que posibilitará que nuevos espectadores puedan apreciar la obra que se basa en el libro "Juan Quin Quin en Pueblo Mocho" de Samuel Feijóo (1914-1992).

Durante la conferencia de prensa, realizada en la sala Héctor García Mesa del ICAIC, Castillo añadió que esta celebración a la vida y obra del cineasta es un digno homenaje a su figura, su talento y su dedicación a la cultura cubana.

García Espinosa fue presidente del Instituto entre los años 1983 y 1991, también del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano y entre 2002 y 2006 director de la Escuela Internacional de Cine y TV (EICTV).