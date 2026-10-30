Ariadna Cuéllar seguirá apostando por su serenata feliz y raigal

La Habana, 30 oct (ACN) Tras la presentación este jueves del fonograma Serenata concertada, de la virtuosa guitarrista concertista Ariadna Cuéllar, y registrado en los estudios Eusebio Delfín de Cienfuegos, la artista conversó con la Agencia Cubana de Noticias sobre esta producción, licenciada para el sello discográfico Bis Music.

El disco, Premio Cubadisco 2026 en la categoría Solista Concertante, fue resultado de una convocatoria que hizo la Dirección Provincial de Cultura de la Perla del Sur en el año 2019 dentro de las celebraciones del aniversario 200 de la fundación de la ciudad capital cienfueguera, explicó Cuéllar, quién significó la producción musical y mezcla de Eduardo Rodríguez, la grabación de Boris Brito— junto Rodríguez—, y la masterización que tuvo lugar en el Estudio Santuario Sónico, en Chile.

Serenata Concertada, dijo, recoge versiones de canciones antológicas de la música cubana; hechas magistralmente para la guitarra de concierto por el maestro Francisco Rodríguez, quien ha dedicado su vida a la pedagogía, sobre todo en la Escuela Nacional de Arte, además de distinguirse como compositor y arreglista.

Cuéllar especificó que él con anterioridad había hecho un álbum que también tituló "Serenata Concertada, una guitarra que canta", y de ahí parte también este disco que, por supuesto, no tiene todas las versiones que Francisco hizo, sino una selección de 11.

El cumbanchero, del puertorriqueño Rafael Hernández (1892-1965); No puedo ser feliz, de Adolfo Guzmán (1920-1976); Mujer bayamesa, de Silvio Garay (1867-1968); el danzón Masacre, de Silvio Contreras (1911-1972); y La Masa y Unicornio, de Silvio Rodríguez, hasta completar la citada cantidad que constituye un recorrido musical por la trova y la canción cubana.

Para la artista, es un homenaje a esas antológicas melodías que distinguen a los cubanos donde quiera que estén; y se regocija de que BM haya asumido este fonograma, por la trayectoria de calidad que el sello ha desempeñado durante tantos años.

Me siento muy privilegiada de que desde la música de concierto, el sello se haya interesado en Serenata Concertada, añadió, al tiempo que evocó una experiencia anterior como parte del dúo Concuerda y el disco homónimo nominado al Cubadisco en 2022.

Adelantó, además, que está enfocada en la grabación de su próximo material discográfico, para principios del año próximo; una especie de continuidad de Serenata Concertada, con versiones del maestro Vicente González Rubiera "Guyún" (1908-1987), de quien Francisco Rodríguez bebió muchísimo para hacer las versiones de este propio álbum.

Cuéllar, actual presidenta de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en la provincia de Cienfuegos, manifestó por último su agradecimiento a todos los que han propiciado cada éxito, tanto en su amada Perla del Sur como en la capital.