Amor, alegría y diversión en el Día de los Niños en Santiago

Santiago de Cuba, 20 jul (ACN) Actividades recreativas, culturales y deportivas se desarrollaron este domingo en Santiago de Cuba con motivo del Día de los Niños, como parte del programa estival "Verano con mi gente", que prioriza las acciones comunitarias en barrios urbanos y del Plan Turquino.

Según explicó Odexa Fuente Medina, coordinadora del programa y objetivos del Gobierno Provincial, la comisión de recreación organizó un amplio calendario de iniciativas con el propósito de llevar opciones de sano esparcimiento a toda la población infantil.

La funcionaria destacó que las actividades contaron con el apoyo de la red juvenil comunitaria y se extendieron a parques, plazas y centros laborales, donde también se realizaron acciones dirigidas a los hijos de los trabajadores.

Entre las principales propuestas sobresalió la celebración en el área de la avenida Victoriano Garzón, donde se habilitaron espacios recreativos con la participación de proyectos infantiles y congas tradicionales.

Asimismo, formas de gestión no estatal ofrecieron variadas opciones para los menores, mientras la heladería Coppelia mantuvo servicios durante la jornada.

La gastronomía comercializó productos de elaboración rápida y la Agricultura garantizó la venta de frutas de temporada, entre ellas melón y coco con agua, como parte de las ofertas destinadas a las familias asistentes.

Uno de los momentos más esperados fue la apertura gratuita del Parque de Diversiones para los niños.

De acuerdo con Medina, tras un estudio realizado por la comisión de recreación, con el respaldo de la dirección del Partido Comunista del Cuba, el Gobierno Provincial y el despacho eléctrico, fue posible poner en funcionamiento entre seis y diez equipos electromecánicos, pese a las limitaciones energéticas existentes.

Explicó que se habilitó una ruta de transportación hacia la instalación y se organizaron las operaciones para garantizar el funcionamiento de los equipos con su capacidad de ocupación, lo que permitió brindar una jornada especial a los pequeños.

La coordinadora añadió que las autoridades provinciales sostuvieron un intercambio con los principales abastecedores del parque, a fin de fortalecer las ofertas recreativas y de servicios durante el resto del verano.

Las actividades por el Día de los Niños formaron parte de la estrategia recreativa diseñada para la etapa estival en Santiago de Cuba, orientada a promover espacios de disfrute y participación para la familia