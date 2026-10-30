Beneficiará nuevo donativo de China a instituciones y vulnerables

La Habana, 30 oct (ACN) Instituciones y personas en situación de vulnerabilidad del capitalino municipio de Playa se beneficiarán con un donativo de artículos de primera necesidad entregado por la embajada de China en Cuba, destacó hoy el Portal del Ciudadano de La Habana.

El acto oficial de recepción de la ayuda, al que asistió el embajador chino en el país caribeño, Hua Xin, se realizó este jueves en el Hogar Materno La Esperanza del Mundo, donde 18 embarazadas con riesgos reciben una atención pormenorizada para garantizar un parto seguro y un recién nacido saludable.

🇨🇳🇨🇺I Varias instituciones y personas en situación de vulnerabilidad del habanero municipio de Playa se beneficiarán con un donativo entregado por la embajada de China en #Cuba. #LaHabanaDeTodos https://t.co/yBmtoQLMw3 — Gobierno La Habana (@gobhabana) October 29, 2026

Según el reporte, los insumos, entre los que se encuentran arroz, aceite, espaguetis y harina, fueron destinados a casas de abuelos, centros psicopedagógicos, hogares de niños sin amparo parental, y sistemas de atención a la familia.

El pueblo cubano continuará recibiendo ayuda y apoyo del gobierno de China, aseguró el embajador Hua Xin ante los medios de prensa, y añadió, citado por la agencia de noticias Xinhua: “Como buen amigo, compañero y hermano de Cuba, el firme apoyo de China a Cuba permanece inalterable".

Hua manifestó que su país siempre se opondrá a las acciones hegemónicas y a la injerencia basada en la fuerza que ejerce Estados Unidos contra la isla caribeña.

Con respecto a las votaciones que tuvieron lugar este miércoles en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) ante el informe contra el bloqueo presentado por la Cancillería cubana precisó: "Constatamos con satisfacción que Cuba no está sola", y recordó que China votó una vez más a favor de la medida.

Resaltó que no existe justificación alguna para mantener las sanciones ilegales y unilaterales durante 64 años, tampoco hay razón para seguir ignorando los reclamos de justicia expresados desde hace 34 años, divulgó Xinhua.

El intendente municipal de Playa, William García, máxima autoridad administrativa del Gobierno local, destacó el especial significado de este donativo en el complejo escenario que atraviesa el país.

Esta ayuda forma parte de la invariable solidaridad y hermandad entre Cuba y China, afirmó García, quien valoró la reciente posición del país asiático en la ONU a favor de la resolución cubana contra el bloqueo estadounidense, respaldo que, sostuvo, se ha mantenido de forma invariable durante más de tres décadas.

Inmediatamente después de la votaciones en la ONU, el Ministerio de Relaciones Exteriores chino, a través de su portavoz Guo Jiakun instó una vez más a EE. UU. a prestar atención a la justa llamada de la comunidad internacional y a poner fin de inmediato a su cerco y sanciones contra Cuba.

Guo puntualizó que desde 1992, la Asamblea General adopta resoluciones que llevan 34 ocasiones consecutivas, con una abrumadora mayoría, pidiendo el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba.