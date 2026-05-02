Actualizan en Holguín colección de reproducciones arqueológicas

Holguín, 2 may (ACN) El Departamento Centro Oriental de Arqueología, con sede en la provincia de Holguín, actualiza su colección de reproducciones de alta fidelidad en un esfuerzo por generalizar el acceso al patrimonio cultural en el territorio.

Bajo la dirección de expertos de esta rama, la iniciativa no solo rescata la estética de las civilizaciones precolombinas, sino también genera un diálogo sobre la relación histórica entre el ser humano y su entorno natural.

Yosbani Rodríguez Bruzón, jefe de este departamento destacó a la ACN que cada pieza se elabora mediante un riguroso proceso de observación técnica, lo cual asegura texturas y acabados que honran el legado original.

Afirmó que el objetivo es usar estos artículos como herramienta educativa y facilitar la conservación arqueológica y ambiental, un valor heredado de nuestros ancestros.

El servicio sobresale por su rigor técnico con reproducciones de texturas y detalles que facilitan el estudio visual, y las colecciones incluyen información sobre el contexto ecológico y social de la época, indicó el experto.

Las piezas abarcan vasijas y adornos pertenecientes a los primeros habitantes de Cuba y permiten socializar costumbres y tradiciones ancestrales, una vía para su protección, refirió Rodríguez Bruzón.

El Departamento Centro Oriental de Arqueología, perteneciente al Centro de Investigaciones y Servicios Ambientales, se funda en 1977 y sus especialistas generan múltiples resultados en la conservación del patrimonio mediante proyectos de investigación y servicios científicos y técnicos.