Abre convocatoria a cuarto Foro de Animación Juan Padrón in memoriam 

La Habana, 20 ago (ACN) Desde hoy y hasta el 15 de octubre se mantienen abiertas las inscripciones para la cuarta edición del Foro de Animación Latinoamericana y Caribeña Juan Padrón in memoriam.

El foro es un espacio profesional que agrupa a realizadores de animación y constituye una de las áreas del Sector Industria del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, que se realizará en La Habana del 3 al 13 de diciembre.

Las jornadas incluirán talleres, clases magistrales, asesorías y otros encuentros que propiciarán el perfeccionamiento de técnicas y modos de hacer el cine de animación.

Dedicado a la figura de Juan Padrón (1945-2020), destacado creador de la animación de Cuba y Latinoamérica, el foro brinda la posibilidad de confrontar ideas, criterios; además de servir de plataforma para otros proyectos.

Según refieren sus organizadores, esta edición estará marcada por las complejas condiciones actuales en la isla, pero esa condición no limita el interés por formar a jóvenes creadores de la animación.

Organizado en el contexto del Festival de Cine de La Habana, el evento cuenta con la colaboración de empresas como Animados ICAIC, el Centro Cultural La Manigua y el Stop Motion Nuestro Festival (SMOF), además de la participación de otras entidades.

El cuarto Foro de Animación Latinoamericana y Caribeña Juan Padrón in memoriam sesionará del 7 al 10 de diciembre en el Hotel Nacional de Cuba, de conjunto con otras sedes alternativas que conforman el circuito del trascendental Festival que tiene a la capital cubana como sede el último mes de cada año.

Todos los detalles de esta convocatoria se encuentran publicados en el siguiente enlace: https://habanafilmfestival.com/industry-sections