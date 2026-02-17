Abre Beca de creación Milanés en pos de los jóvenes artistas escénicos 

La Habana, 17 de febrero (ACN) Con el objetivo de incentivar los proyectos escénicos de jóvenes artistas, la Asociación Hermanos Saíz (AHS) y el Consejo Nacional de las Artes Escénicas (CNAE) convocaron nuevamente a la Beca Milanés de creación.

Actores, dramaturgos, directores, bailarines, coreógrafos y todos los artistas que no sobrepasen los 35 años y tengan una pieza teatral en ciernes, podrán aspirar al Premio, siempre y cuando sean residentes en el país, sin importar si son miembros de la asociación o no.

Los interesados deberán enviar toda la información del proceso creativo de la obra a concursar dentro un currículo que incluya: título y texto de la misma, sinopsis, objetos de la puesta en escena, fundamentación teórica, características del espacio escénico a utilizar, diseños de vestuario y escenografía, así como las etapas de montaje y el diseño de producción.

El documento —en formato Word o PDF— deberá enviarse antes del 31 de octubre del presente año a la dirección de correo electrónico becasypremiosahs@gmail.com, especificando en en el asunto que se trata de la "Beca de creación Milanés".

De entre la muestra obtenida en las inscripciones, se seleccionará la propuesta de obra que resulte más valiosa, otorgando al ganador un diploma acreditativo y un pago de 3000 pesos cubanos durante seis meses a cada uno de los artistas (a cinco o menos personas, agrupados o no en uno o varios colectivos).

Igualmente, la AHS destacó que el fallo de los jueces especializados será inapelable y se informará en diciembre del presente año por medio de un acto público en el Pabellón Cuba, sede nacional de la asociación que agrupa a la vanguardia artística cubana.

Cada beneficiado con la Beca Milanés deberá presentar la totalidad del proyecto concluido —o estrenar la obra— al terminar el tiempo que ella ampara, y, para ello, tendrá la posibilidad de ser tutorados por una personalidad destacada del gremio, quien dará seguimiento al proceso de creación; además, la AHS y el CNAE asumirán la producción del proyecto en caso de una puesta en escena.

Gracias a la posibilidad que brindan estas iniciativas en pos espacios para los proyectos artísticos emergentes, la organización cumple con su compromiso de apoyar a las nuevas generaciones en procesos que duran todo el año, como sucede con las diferentes becas que otorgan en varias manifestaciones artísticas y literarias.