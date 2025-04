Voces femeninas tejen unidad y empoderamiento en Santiago (+Fotos)

Santiago de Cuba, 13 abr (ACN) Participantes en la XXIII Conferencia Internacional de Cultura Africana y Afroamericana debatieron hoy, en el Salón de los Vitrales de esta ciudad, sobre la mujer africana y la diáspora: su papel en la familia y la sociedad.

Diana Sedal, rectora de la Universidad de Oriente, agradeció la responsabilidad otorgada para consolidar la línea de pensamiento del panel inaugural de mujeres de piel negra, lo cual, según expresó, no es por la raza ni por el color, sino por la historia que nos acompaña donde pocas veces nos toca la luz.

Señaló que la política, economía, educación, la defensa de derechos, y la vida debe ser el sentido de lucha de las féminas en la racialidad.

La fuerza de las mujeres está en cada espacio, lugar, y familia, sin ellas la política no es completa, no es perfecta y no será útil para la humanidad, señaló.

Dijo que la unidad colectiva constituye la única y perfecta fórmula, a fin de seguir validando el rol femenino en la sociedad.

Por su parte, Beatriz Johnson, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en la provincia, refirió que los retos siguen siendo de lucha, pese a lo transitado a la largo de la historia; al tiempo existen victorias como el acceso a la salud, educación y emancipación, muestra de las batallas ganadas por las cubanas.

Recordó el papel de heroínas del proceso revolucionario nacional en la batalla por las conquistas que hoy se disfrutan, las cuales también devienen estímulo para continuar con su legado.

El Programa de Adelanto de la Mujer (PAM) tiene entre sus principales aspectos temas relacionados con la formación de los niños y niñas, preparación científica, empoderamiento y liderazgo en proyectos de sectores vitales del país, dijo.

Mucho podemos expresar de los lazos que unen a las cubanas con las mujeres del orbe, de manera especial a las africanas y a su papel en la búsqueda de la independencia, pero lo resumimos en las gracias por accionar juntas por el mejoramiento de la familia y de un mundo mejor, afirmó.

Por su parte, Inés María Chapman Waugh, vice primera ministra cubana, señaló que la cita celebra la autenticidad de las mujeres negras, y, además, une a los pueblos de África y del Caribe, en aras de continuar con la hermandad e intercambiar sobre los desafíos de las féminas en la actualidad.

Los nacidos en esta isla tenemos una conexión directa con esas regiones, la cual honramos, defendemos y potenciamos, subrayó.

Manifestó que las experiencias compartidas en el evento permitirán nutrir y perfeccionar el PAM y el Programa Contra el Racismo y la Discriminación Racial, políticas públicas impulsadas por el gobierno cubano, al tiempo que es un ejemplo de lo realizado en este territorio indómito, para solucionar problemáticas existentes en el país.

Esther Goagoses, responsable de asuntos culturales de la embajada de Namibia en la nación antillana, dijo a la Agencia Cubana de Noticias que la mujer africana no es solamente una ama de casa, es el núcleo del hogar y también de sectores fundamentales en la sociedad, y a ellas, como las de todo el mundo, se les debe respeto.

Destacó la solidaridad entre ambos países, que, desde sus respectivas regiones, impulsan acciones para el empoderamiento de las féminas.

En el panel también participaron representantes del cuerpo diplomático acreditado en Cuba de países como Zimbabue, Kenia, Uganda, Nigeria y Colombia.

La cita fue propicia para guardar un minuto de silencio en homenaje a Sam Nujoma, fallecido recientemente y quien fuera primer presidente de Namibia.

Antes del encuentro, los asistentes a la Conferencia Internacional rindieron tributo al Mayor General Antonio Maceo frente a la llama eterna de la Plaza de la Revolución que lleva su nombre, en esta urbe..