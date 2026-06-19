Visitó Díaz-Canel Zona de Defensa en La Habana

La Habana, 19 jun (ACN) Miguel Díaz-Canel, Presidente del Consejo de Defensa Nacional, visitó hoy la Zona de Defensa Carmelo, en el céntrico barrio capitalino del Vedado, ubicado en el municipio de Plaza de la Revolución, para evaluar los preparativos y la organización territorial ante una posible situación excepcional.

Según reporte de la Presidencia, en el puesto de dirección de la Zona de Defensa, con sede en la Oficina de Asuntos Históricos, Díaz-Canel afirmó que la zona de Defensa ha de ser el Partido y el Gobierno de cada comunidad, tanto en tiempos de paz como en la guerra, y manifestó que así lo amerita el complejo contexto que vive Cuba.

Al intercambiar con las autoridades locales, el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba enfatizó en la necesidad de ir más allá de los planes teóricos y trabajar en la práctica con la comunidad.

Insistió en la realización de ejercicios tácticos periódicos, aprovechando el Día Nacional de la Defensa, y detalló que estos deben incluir el cuidado de los grupos vulnerables y el conocimiento previo de los refugios por parte de la ciudadanía, para garantizar una evacuación fluida.

De acuerdo con la Presidencia, otro de los ejes centrales del diálogo fue la necesaria integración de todas las entidades, tanto estatales como no estatales, en los planes de defensa y en la solución de problemáticas locales.

Díaz-Canel señaló que con las recientes transformaciones económicas y sociales aprobadas, los consejos de Defensa deben implementar cambios sin esperar nuevas orientaciones.

Es necesario intercambiar con todos los actores económicos, para ver cómo los ordenamos, organizamos y los ponemos a funcionar, desarrollando sistemas productivos locales fuertes, coordinados, coherentes, indicó.

También subrayó el potencial de las empresas para contribuir en tiempos de paz y guerra, a partir de las nuevas facilidades aprobadas.

Con respecto a la producción de alimentos, el jefe de Estado fue enfático en el aprovechamiento de cada metro de tierra disponible, incluso en entornos urbanos.

Abogó por la creación de una red de puntos de visionado en cada circunscripción, para garantizar la comunicación y la orientación de la población.

Acompañado por los miembros del Buró Político, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, y el general de División José Amado Ricardo Guerra, secretario del Consejo de Ministros, Díaz-Canel valoró la experiencia como positiva y reafirmó la necesidad de mantener la preparación para la defensa como un método de disuasión ante una eventual agresión.

Jorge Luis Aneiros Alonso, presidente de la Zona de Defensa Carmelo, donde residen unas 19 mil personas, detalló el trabajo que allí se realiza, haciendo hincapié en la certificación de los refugios, aprovechando, sobre todo, los sótanos, los semisótanos y determinados túneles.

Destacó la importancia del trabajo comunicacional con la población y la identificación de personas que viven solas o con discapacidad, y en cuanto a la articulación con el sector no estatal, mencionó las oportunidades creadas por las nuevas transformaciones aprobadas este jueves por la Asamblea Nacional del Poder Popular.

La visita incluyó un recorrido por las instalaciones de la Oficina de Asuntos Históricos, fundada por Fidel Castro y Celia Sánchez el 4 de mayo de 1962, que preserva el patrimonio documental de la lucha guerrillera.