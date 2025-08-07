Visita Valdés Mesa sitios de interés económico en La Habana (+Fotos)

La Habana, 7 ago (ACN) La inspección de centros económicos y su impacto en la población es el objetivo del recorrido que realiza hoy en esta ciudad capital Salvador Valdés Mesa, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Vicepresidente de la República.

Acompaña al vicepresidente cubano Yanet Hernández Pérez, gobernadora de la provincia, entre otras autoridades.

En esta visita Valdés Mesa analiza centros estratégicos de los municipios Regla, Habana Vieja, Guanabacoa, La Lisa, Marianao y Plaza de la Revolución para chequear los sistemas de producción y el aporte a la economía.

Esta acción que ejecuta el vicepresidente cubano forma parte de la agenda de trabajo en el país.