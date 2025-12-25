Visita Esteban Lazo hospital Faustino Pérez de Matanzas

Matanzas, 25 dic (ACN) Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) y del Consejo de Estado, visitó hoy el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente Faustino Pérez, en esta ciudad.

Acompañado por Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia de Matanzas, y Marieta Poey Zamora, gobernadora del territorio, el también miembro del Buró Político del Comité Central conversó con los trabajadores del centro de Salud, y constató el humanismo del servicio en la Sala de Cuidados Paliativos.

Se cumplieron el 24 de diciembre reciente 33 años del deceso del Comandante Faustino Pérez, paradigma de revolucionario cuyo espíritu de compromiso social y entrega a la obra de la patria se honra con cada acción que procura mejorar la atención al pueblo en el hospital que lleva su nombre en Matanzas.