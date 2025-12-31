Vicepresidente Valdés Mesa saluda aniversario de la Revolución

La Habana, 31 dic (ACN) Salvador Valdés Mesa, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Vicepresidente de la República, saludó hoy desde la red social X el 67 aniversario del triunfo de la Revolución.

El dirigente expresó que se celebra un nuevo aniversario con la misma fe del líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en la victoria frente a las adversidades y el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.

Además, reafirmó el compromiso de defender la obra de Fidel y del General de Ejército, Raúl Castro Ruz, por la que generaciones de cubanos han luchado durante más de seis décadas.

Saludamos un nuevo aniversario del Triunfo de la Revolución con la misma fe del Comandante en Jefe en la victoria frente a todas las adversidades y el bloqueo yanqui y el firme compromiso de defender la obra de #Fidel y #Raúl por la que tanto han luchado generaciones de cubanos. pic.twitter.com/OnkXkYCDj8 — SalvadorVM (@SalvadorValdesM) December 31, 2025

El mensaje se sumó a las múltiples pronunciamientos de dirigentes y organizaciones nacionales en ocasión de la efeméride, considerada uno de los acontecimientos más trascendentes de la historia contemporánea de Cuba.