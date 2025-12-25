Un recorrido por lugares muy útiles de La Habana

La habana, 25 dic(ACN) En sus días de decir adiós, el año 2025 se presta para necesarios recuentos, y también para ir definiendo cuáles pueden ser las metas esenciales del lapso próximo. Sin dudas, uno de los principales propósitos para la Cuba actual y la de días por venir, es lograr pasos firmes en la recuperación gradual del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), al tiempo de avanzar en el cambio de la matriz energética.

Lo anterior explica que este miércoles el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, haya visitado -como parte de un recorrido por La Habana- un sistema de acumulación de energía con batería, ubicado en el municipio del Cotorro.

Momentos antes de que el dignatario llegase al lugar acompañado de las autoridades de la capital, el ingeniero Sandy Morales Gálvez, director de la Unidad Empresarial de Base (UEB) “Subestaciones de la Empresa de Construcciones de la Industria Eléctrica”, explicó a los reporteros:

“Aquí se está construyendo un sistema de acumulación de energía con batería, en la salida de la Subestación Cotorro 220, de nuestra Empresa. Este proyecto es uno de los primeros en el país”, dijo el ingeniero, quien hizo referencia a los dos que se harán en La Habana -donde está incluido el del Cotorro-, y a los que se construirán en la región oriental de la Isla -uno en Bayamo, y otro en el municipio de Cueto en Holguín-.

El sentido de lo que se está haciendo -según enunció Sandy Morales Gálvez- es “mitigar los baches de tensión” que puedan derivarse de la instalación de los nuevos parques fotovoltaicos que se están haciendo en el país; el propósito de los sistemas de acumulación de energía con batería, es “estabilizar frecuencia”, y formar parte de “la proyección estratégica del cambio de la matriz energética” en la Isla.

Con respecto al emplazamiento visitado este miércoles por el Presidente Díaz-Canel Bermúdez, el ingeniero Morales Gálvez detalló que allí se encuentran en la etapa de construcción y montaje; y que para inicios del segundo trimestre del 2026 pudiera estarse produciendo la puesta en marcha del sistema de acumulación de energía con batería.

El siguiente punto en la agenda del recorrido por La Habana fue -en el municipio de Guanabacoa- el organopónico “Los CDR”, que administra la Jefatura Territorial del Ejército Juvenil del Trabajo (EJT), y donde se aplica un sistema de pago por rendimientos. En esa unidad -que estuvo largo tiempo sin producir- el Teniente Coronel Okelys Rodríguez Martínez explicó que en el transcurso del presente año se han puesto en explotación seis bloques, con los cuales se logró un rendimiento de ocho kilogramos de hortalizas por metro cuadrado.

“Con el establecimiento -recalcó- de 530 canteros en una superficie neta de 3.82 hectáreas, se aspira a cosechar 610 toneladas al año”. En enero próximo deben estar restablecidos todos los canteros, aseguró Rodríguez Martínez en el encuentro durante el cual el Presidente cubano se interesó por las vías de comercialización y por el salario de los trabajadores, y donde el dignatario hizo énfasis en la importancia de lograr producciones estables y a buenos precios.

Lo que se da en el organopónico “Los CDR” se comercializa en los mercados del Ejército Juvenil del Trabajo de la capital, y tiene como destino, muy particular, al municipio de Guanabacoa.

Seguidamente el mandatario llegó hasta el Complejo Recreativo “Marcelo Salado”, ubicado en el municipio de Playa, donde fue calurosamente recibido por un grupo de niñas, niños y adolescentes, atendidos en Hogares para pequeños sin cuidados parentales de La Habana, quienes han tenido a su alcance -en el espacio de los círculos sociales- opciones recreativas durante la etapa de receso escolar, y que además podrán contar con otras jornadas de festejos con motivo del fin de año.

Allí el Jefe de Estado recorrió la instalación recreativa que va recuperando sus áreas, y conoció detalles sobre el proceso de rehabilitación de los círculos sociales y otros lugares de la ciudad, que van retomando con énfasis la vinculación a organismos e instituciones del Estado.

También en el municipio capitalino de Playa el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista visitó el Combinado Deportivo “Pablo de la Torriente Brau”, una de las 30 instalaciones de ese tipo que se recuperan en la provincia. El mandatario habló allí sobre organizar campeonatos de barrio, y entre las escuelas, para que “la gente salga a defender la camiseta de su barrio, de su escuela, de su centro de trabajo; y todo eso nos puede generar un gran movimiento deportivo recreativo”.

El siguiente punto en el itinerario fue la instalación conocida como “Los Jardines de la Tropical”, ubicada en el municipio de Plaza de la Revolución. Allí, el dignatario elogió a sus trabajadores por haber sabido mantener el centro recreativo a pesar de las adversidades materiales de estos tiempos. Y sobre los numerosos espacios que se han remozado recientemente en el municipio, dijo a las autoridades que tales logros se han ido alcanzando en “el año en que menos recursos hemos tenido”.

Díaz-Canel Bermúdez recalcó: “Si estas cosas hemos podido recuperarlas este año, ¿qué más no podremos hacer cuando haya más recursos?” En su entender -y así lo explicó- de lo que se trata es de “no parar”, “de seguir y seguir”. Y así es como se podrá avanzar, reflexionó, en la obra restaurativa.

El recorrido por la ciudad concluyó en la Comercializadora Axess, del Ministerio de Transporte (Mitrans), ubicada en Tulipán y Colón, en el municipio de Plaza de la Revolución. El motivo de la visita al centro fue poder apreciar la flota de 15 carros eléctricos, nuevos, destinados al servicio necrológico en la capital.

Oscar Carvajal Serrano, director general del Grupo Empresarial Automotor del Mitrans, explicó a los periodistas que los carros cuentan con las condiciones necesarias para tener garantizada la base de carga eléctrica.

La de este miércoles fue una jornada marcada por la intensidad y por la voluntad de echar a andar todos los proyectos, espacios y propósitos que mejoren la vida en Cuba. Así, con ese sello, valdrá la pena estrenar el 2026.