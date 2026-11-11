Termoeléctrica Guiteras en proceso de enfriamiento tras avería

Matanzas, 11 nov (ACN) En proceso de enfriamiento se encuentra la Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, ubicada en la zona industrial de esta ciduad, tras salir del sistema electroenergético nacional (SEN) por avería en el economizador.

Román Pérez Castañeda, director general de la planta, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que antes de proceder a la parada la unidad generaba 180 megavatios; tras el debido proceso de enfriamiento se precisará el área de la avería para proceder a la reparación.

Aseguró Pérez Castañeda que, como es habitual en estos casos, para aprovechar el tiempo de parada se realizarán tareas de mantenimiento y limpieza en áreas diversas, muchas de las cuales no se pueden ejecutar mientras la planta se encuentra en funcionamiento.

Fundada en 1988 por el Comandante en jefe Fidel Castro Ruz, el bloque unitario localizado en el entorno de la bahía de Matanzas constituye una planta estratégica para el país por su capacidad de generación, a pesar de ser sumamente vulnerable al impacto del bloqueo económico y financiero de los Estados Unidos a Cuba.

La firma francesa que diseñó, construyó y montó la planta fue adquirida por una transnacional norteamericana hace más de una década y ello entorpece la adquisición de partes y piezas para reparaciones, pero aunque la CTE Guiteras necesita un mantenimiento capital, no deja de ser punta de la lanza de la generación térmica en la isla.