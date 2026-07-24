Taguasco acoge hoy celebración por el “26” en Sancti Spíritus

Sancti Spíritus, 24 jul (ACN) A partir del esfuerzo de su pueblo para cumplir con los programas económicos, políticos y sociales e impulsar obras destinadas a una mayor calidad de vida de los lugareños, el municipio de Taguasco acoge hoy las celebraciones provinciales por el 26 de Julio en Sancti Spíritus.

En medio de un contexto muy difícil, los habitantes de uno de los territorios reconocidos por sus aportes de tabaco y cultivos varios redoblaron esfuerzos en torno a la producción, la introducción de fuentes renovables de energía y la conservación de los recursos naturales, según detalló el acuerdo del Buró del Partido Comunista de Cuba en esta región central.

Guiados por el espíritu del Mayor General Serafín Sánchez Valdivia, héroe de las guerras independentistas, y de la Generación del Centenario conducida por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, líder histórico de la Revolución, los taguasquenses mantuvieron estabilidad en sectores como Educación y Salud y potenciaron Proyectos de Desarrollo Local (PDL) que mucho aportan ahora.

Aunque el amanecer de este viernes tiene una connotación diferente, desde hace días los hijos de esta tierra extienden sus jornadas para reanimar y recuperar instalaciones gastronómicas, retocar instituciones sociales, instalar lámparas fotovoltaicas en algunas zonas, mejorar el bombeo de agua, entre otras acciones dirigidas al bienestar de la población.

Mientras, en el PDL ConfecciónArte, un emprendimiento que a golpe de puntadas y costuras expande la tradición en el terruño y fuera de sus fronteras, se multiplicaron los pedidos para reverenciar también al Día de la Rebeldía Nacional.

A propósito del aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, el Buró Provincial del Partido otorgó, a su vez, un reconocimiento a Trinidad y Fomento, municipios que más allá de las complejidades derivadas del bloqueo económico de los Estados Unidos, siguen impulsando los programas priorizados con una activa participación popular.

Estos tres municipios NO están exentos de las dificultades que enfrenta Sancti Spíritus, territorio reconocido a nivel de país en el contexto de las celebraciones por el 26 de Julio, pero sobresalen por su estabilidad en la búsqueda de soluciones, aclaró la nota.