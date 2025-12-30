Solidaridad de Brasil tras Melissa fortalece lazos con Cuba

La Habana, 30 dic (ACN) La solidaridad de Brasil tras el paso del huracán Melissa por el oriente de Cuba en octubre último fue reconocida hoy en un acto de agradecimiento por los donativos recibidos de ese país, efectuado en el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex).

Después de la incidencia del fenómeno meteorológico sobre territorio cubano, el gigante sudamericano envió 50 purificadores solares de agua, cinco módulos de suministros de salud, con capacidad para atender a mil 500 pacientes durante un mes, y 10 toneladas de alimentos deshidratados.

Christian Vargas, embajador de Brasil en Cuba, señaló que este gesto no es un hecho aislado, sino que complementa otras acciones que anteriormente ha realizado su gobierno para apoyar a la mayor de las Antillas en materia de salud, energía y otros sectores importantes para el bienestar de los ciudadanos.

El diplomático resaltó los vínculos de amistad y cooperación que unen a las dos tierras, lazos que deben ser manifestados en los momentos más complejos, como lo fue el paso de Melissa.

Subrayó además que es interés de su país fortalecer los nexos de solidaridad con Cuba en todas las esferas y niveles, al mismo tiempo que anunció la llegada nuevas ayudas al archipiélago, entre ellas, vacunas para el tratamiento de la tuberculosis.

Carlos Luis Jorge Méndez, viceministro primero del Mincex, agradeció las expresiones de apoyo que ha recibido su país, no solo del pueblo brasileño, sino también de otras latitudes, reflejando el respaldo con que cuenta la Revolución a nivel internacional.

Destacó que estas acciones son el fruto de la política que ha desarrollado Cuba en favor de otras naciones que han experimentado situaciones similares u otras necesidades.

En 2024, después de los embates de los ciclones Óscar y Rafael, Brasil envió varios suministros para la recuperación, entre ellos, alrededor de 300 parques fotovoltaicos, parte de los cuales se han utilizado en esta ocasión para generar electricidad en las áreas afectadas de la región oriental.

Estas iniciativas de colaboración consolidan las relaciones históricas de Cuba y Brasil, que siempre han estado fundamentadas por el respeto mutuo, la hermandad y la lucha por la justicia social.

Participaron en el encuentro otros representantes del Mincex, funcionarios de la Unión Eléctrica, de los ministerios de Salud Pública, la Industria Alimentaria y del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.