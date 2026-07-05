Sobresalió en la semana conexión aérea desde Europa con Holguín (+ Fotos)

Holguín, 5 jul (ACN) El establecimiento del servicio de vuelos directos entre los aeropuertos Leonardo da Vinci, de Roma, y Frank País, de Holguín, operados por Neos Air evidenció en la semana que concluyó la viabilidad de sostener rutas de largo alcance con Cuba.

Con el tradicional arco de agua fue recibida la aeronave que inauguró este itinerario, único actualmente en conectar el oriente cubano con el continente europeo, la cual arribó con más de 230 turistas independientes y tendrá frecuencia semanal, cada jueves.

En un contexto energético complejo, marcado por el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos a Cuba y una crisis económica, el nuevo enlace favorece el intercambio comercial y turístico entre ambas naciones, con énfasis en el destino holguinero, de alta demanda por el mercado occidental.

El territorio nororiental resalta por su riqueza cultural y natural, así como por eventos que las conjugan, entre los que sobresale el Festival Internacional de Cine Pobre de Gibara, previsto del 14 al 18 de julio, que en esta ocasión promoverá la resiliencia ante tiempos difíciles a partir del séptimo arte.

Sergio Benvenuto Solás, presidente del Comité Organizador, explicó en declaraciones exclusivas a la ACN que el evento retoma la temporada veraniega para incentivar la participación, en especial de jóvenes apasionados por el audiovisual, con propuestas acordes al contexto que incluyen proyecciones al aire libre y espacios de danza, teatro y música.

Durante la semana también trascendieron avances en la política prioritaria de cambio de matriz energética, sector donde la salud pública obtuvo la colaboración de la Cruz Roja Internacional, que donó equipamiento a instituciones del municipio de Urbano Noris.

El Consultorio Médico No. 15, en la comunidad de Gutiérrez, fue el centro beneficiado con un sistema compuesto por inversor, 14 paneles fotovoltaicos y baterías con capacidad de almacenamiento de 25 kilovatios, precisó Erlis Cruzata Pérez, funcionario del sector.

Además, se evaluó el desempeño de la primera solinera de la provincia, El Girasol, administrada por la empresa privada Frenas Conmigo, cuyos servicios, que incluyen la carga de medios de transporte eléctrico, electrodomésticos y teléfonos móviles, fueron acogidos favorablemente por la clientela.

La innovación también tuvo un espacio relevante en el período mediante el Hackathon Circular CreLab 2026, impulsado por la Universidad de Holguín y la Empresa de Materiales de la Construcción (Médano), orientado a generar soluciones tecnológicas y sostenibles dirigidas a esa industria desde la ingeniería.

También fue noticia en el ámbito educativo el comienzo de los preparativos del curso escolar 2026-2027, con énfasis en recursos, cobertura docente y reorganización territorial.

Asimismo, se otorgó el Premio Anual de Salud a 24 investigaciones sobre problemáticas del sector, entre ellas el embarazo en la adolescencia.