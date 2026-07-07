Sistema eléctrico llega a Felton para recuperar el oriente cubano

Holguín, 7 jul (ACN) El microsistema de Holguín quedó sincronizado con el sistema eléctrico nacional (SEN) pasadas las dos de la tarde de hoy, como parte de las acciones de recuperación tras la desconexión total de este lunes.

Davielquis Cortina Cobas, director del Despacho Provincial de Carga, confirmó a la Agencia Cubana de Noticias que la Termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, de Felton, tiene uso de planta para comenzar en las próximas horas el proceso de arranque y contribuir al restablecimiento del SEN en el oriente de Cuba.

El directivo precisó que el territorio ya se encuentra interconectado desde Pinar del Río hasta Holguín y recibe fluido eléctrico a través de la línea de 110 kV desde Las Tunas.

En el territorio continúan priorizados los circuitos de hospitales y las zonas que alimentan los sistemas de bombeo y las potabilizadoras vinculadas a las presas Gibara y Güirabo, que abastecen de agua a la cabecera provincial.

El canal en Telegram de la Empresa Eléctrica de Holguín informó que en esos momentos contaban con servicio por el SEN los hospitales Pediátrico, Militar y Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landíz mediante el circuito 12, el Hospital Lenin, la propia empresa y Etecsa a través del 20, así como la línea 4040 Nipe-Báguano.