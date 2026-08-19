Ser vencedoras de imposibles: compromiso de las villaclareñas

Santa Clara, 19 ago (ACN) Con la satisfacción de mantenerse durante varios años consecutivos entre las provincias más destacadas del país, la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en Villa Clara celebró este miércoles el acto central provincial por el aniversario 66 de la organización femenina, escenario donde se ratificó el compromiso de las federadas con las transformaciones socioeconómicas de la nación.

Durante la ceremonia, la Central de Trabajadores de Cuba, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la Unión de Jóvenes Comunistas, así como las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en el territorio, entregaron reconocimientos especiales a la dirección provincial de la FMC por sus aportes sostenidos a la sociedad.

Mayelín Díaz Rodríguez, Secretaria General de la FMC en Villa Clara.

En las palabras centrales de la jornada, Mayelín Díaz Rodríguez, secretaria general de la FMC en la provincia, resaltó el protagonismo de la mujer villaclareña en medio de las complejas circunstancias que enfrenta el país.

La dirigente feminista expresó que es imprescindible hacer de estos duros tiempos, una batalla por la solidaridad; apoyando a la economía del país porque esta es la patria de todos.

Asimismo aseveró que el trabajo articulado en los barrios y comunidades ha sido la clave para sostener a Villa Clara en la Vanguardia de la organización durante años.

Reconocimiento del Partido y el Gobierno a la FMC

Al evocar el legado de Vilma Espín Guillois, eterna presidenta de la FMC, la secretaria provincial sentenció con convicción que las villaclareñas son vencedoras de imposibles.

Como parte de la conmemoración, varias mujeres con una trayectoria relevante en la producción, la ciencia, la salud, la educación y la defensa recibieron la Distinción 23 de Agosto, máximo galardón que otorga la organización.

Reconocimiento de las Organizaciones Políticas y de Masas del territorio

De igual modo, se reconoció el esmero de secretarias generales de bloques y delegaciones con cinco, 10 y 15 años de labor ininterrumpida, así como a los municipios cuyos resultados contribuyeron a ratificar la condición de Provincia Destacada a nivel nacional.

Estuvieron presentes en el acto Susely Morfa González, miembro del Comité Central del Partido y presidenta del Consejo de Defensa Provincial; Aydiloide Bernal Villegas, integrante del Comité Central; Milaxy Yanet Sánchez Armas, vicepresidenta del Consejo de Defensa Provincial y gobernadora del territorio.