Saludan en Cuba aniversario 65 del ICAP

La Habana, 30 dic (ACN) A 65 años de la fundación del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), autoridades de la isla destacan hoy sus resultados en la misión de promover y facilitar las relaciones de solidaridad pueblo a pueblo.

Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, resaltó en X que el ICAP sigue teniendo, y hoy más que nunca, la valiosa tarea de unir a los pueblos y de apoyar las mejores causas de la humanidad.

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, felicitó a la institución, fundada por el Comandante en Jefe Fidel Castro, y a su colectivo de trabajadores.

Reconocemos su eficaz y ardua labor en la promoción de la solidaridad, la amistad y la defensa de Cuba frente a las agresiones imperialistas y el apoyo a las causas justas, escribió en la misma red social.

También en X, la Cancillería señaló que el ICAP ha sido el puente de la solidaridad mundial con Cuba.

El organismo subrayó que su labor agradece y multiplica el amor de millones que creen en la Revolución y en un mundo mejor.

Tiene entre otras funciones la de fomentar las acciones y contactos con los amigos de Cuba, donde ocupan un lugar preponderante las brigadas de trabajo voluntario.

Refrendado mediante la Ley 901 del 30 de diciembre de 1960, el ICAP es una institución independiente que desarrolla la diplomacia de los pueblos y la solidaridad a través de las Asociaciones de Amistad en todo el mundo.