Rinden homenaje a Fidel y a los mártires del 26 de Julio

Santiago de Cuba, 26 jul (ACN) El General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución, y Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, dedicaron hoy ofrendas florales a los mártires del 26 de Julio, en ocasión de conmemorase el aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Ante el retablo que resguarda los restos de quienes protagonizaron una de las acciones más trascendentales de la historia Patria en el cementerio patrimonial Santa Ifigenia también se colocó un arreglo floral a nombre del pueblo de Cuba.

Presidieron el homenaje Beatriz Johnson Urrutia, primera secretaria del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba; Manuel Falcón Hernández, gobernador de Santiago de Cuba; dirigentes de organizaciones políticas y de masas, jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, y una representación del pueblo santiaguero.

De igual forma, los presentes depositaron flores sueltas ante el monolito que atesora las cenizas del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, quien encabezar las acciones de la mañana de la Santa Ana.

Para Fernanda Pérez, estudiante universitaria participante en el homenaje, asistir a Santa Ifigenia en fecha tan significativa representa un compromiso con la historia y con quienes entregaron su vida para que hoy disfrutemos de una patria soberana.

Los jóvenes tenemos la responsabilidad de conocer ese legado y defenderlo desde nuestro tiempo, afirmó.

El tributo evocó el valor de aquellos jóvenes que, encabezados por el Comandante en Jefe, protagonizaron el asalto a los cuarteles Moncada, en Santiago de Cuba, y Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo, acciones que marcaron el inicio de la última etapa de lucha armada y dieron origen al movimiento revolucionario que conduciría al triunfo de enero de 1959.