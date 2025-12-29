Retorna ferry Perseverancia al servicio tras reparación

La Habana, 29 dic (ACN) El ferry Perseverancia arribó este fin de semana al puerto de Nueva Gerona en la Isla de la Juventud luego de concluir su reparación intermedia en los astilleros Caribbean Drydock Company (CDC SA), en la bahía de La Habana, proceso ejecutado entre el 7 de octubre y el 25 de diciembre de 2025, precisó el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila desde su perfil en Facebook.

El Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario (GEMAR) y la empresa armadora Prácticos de Cuba informaron que la embarcación cumplió con éxito las pruebas de muelle y mar, tras más de 50 tareas técnicas de mantenimiento y recuperación.

Entre las acciones realizadas sobresalieron la sustitución de hélices propulsoras, elementos del sistema de gobierno y líneas de ejes, restitución del sistema de refresco de los diésel-generadores, limpieza del casco y modernización de la protección anódica.

También se ejecutó el mantenimiento de sistemas eléctricos, instalación de planta de emergencia, pintura general, restitución de cabos de amarre y equipos de comunicación, además de la construcción de una escalera para mejorar el acceso de personas con capacidades especiales.

El proyecto incluyó la reparación de climatización y suministro de agua fría en los salones de pasajeros, así como la habilitación de un local para enfermería, lo que incrementa la seguridad y el confort de los viajeros.

La inversión contó con suministros contratados por más de 550 mil euros, financiados por GEMAR y el país, y con el respaldo del Fondo para el Desarrollo del Transporte Público del Ministerio de Transporte, que aprobó un monto de 33 millones de pesos para la obra.

Desde su puesta en servicio el 20 de agosto de 2023 hasta el 3 de octubre de 2025, el buque realizó 716 viajes, transportando 297 mil 904 pasajeros y 82 mil 311 toneladas de carga, cifras que evidencian su papel esencial en la economía del Municipio Especial Isla de la Juventud.

La reincorporación al tráfico Gerona-Batabanó se realizará una vez concluyan las revisiones y ajustes técnicos de rigor, según precisó la empresa Prácticos de Cuba.