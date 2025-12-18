Resumen de la sesión plenaria del Parlamento

La Habana, 18 dic (ACN) La Asamblea Nacional del Poder Popular, en el Sexto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) de su X Legislatura, examinó hoy aspectos medulares de la realidad cubana, con especial énfasis en la marcha del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía.

Mediante videoconferencia para los diputados que residen fuera de la capital, y con presencia de Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, el legislativo cubano condenó la reciente escalada de agresiones del gobierno de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela.

En una declaración, el órgano supremo del poder del Estado defendió que América Latina y el Caribe es Zona de Paz, como fue proclamado por todos los Jefes de Estado y Gobierno de la región, en la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada en La Habana, en 2014.

Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político del Partido y Primer Ministro, puntualizó los avances y desafíos de cada uno de los 10 objetivos generales del Programa de Gobierno, de sus metas e indicadores donde se identifican algunas potencialidades en función de alcanzar la estabilización macro económica.

Señaló también el proceso de transformación del mercado cambiario de divisas, anunciado este miércoles, como una medida que persigue aumentar la recaudación de monedas extranjeras y tomar acciones para revaluar el peso cubano en las tasas cambiarias.

No obstante, puntualizó que la tendencia de la economía para el presente año es al decrecimiento, dadas las limitaciones objetivas en su desempeño, con un grupo de nuevas políticas aprobadas cuyos resultados deberán comenzar a visualizarse en el próximo 2026.

Por su parte, Vladimir Regueiro Ale, ministro de Finanzas y Precios (MFP), al presentar el proyecto de presupuesto del Estado para el 2026, precisó que 66 por ciento de los gastos corrientes de la actividad presupuestada, para 2026 en Cuba, se destinarán a sostener, fortalecer y perfeccionar servicios públicos y gratuitos como los de la salud, educación, cultura, deporte y asistencia y seguridad social.

Asimismo, se dio a conocer que para el próximo año Cuba proyecta exportaciones de bienes y servicios por más de nueve mil 969 millones de dólares, monto superior al estimado de 2025 en mil 122 millones de dólares.

Joaquín Alonso Vázquez, ministro de Economía y Planificación (MEP), expuso el Plan de Economía para el 2026, en el que uno de sus objetivos principales es incrementar los ingresos externos del país.

Durante la jornada, Oscar Silvera Martínez, quien ocupaba el cargo de ministro cubano de Justicia, resultó electo presidente del Tribunal Supremo Popular, debido a la liberación por proceso de renovación natural de Rubén Remigio Ferro, tras 27 años de trabajo al frente del órgano.

Como ministra de Justicia se aprobó, por votación a mano alzada, a Rosabel Gamón Verde, quien se desempeñaba hasta este momento como vicetitular primera de ese organismo.

Esteban Lazo Hernández, presidente del Parlamento cubano, informó que se recibió la renuncia de los diputados Homero Acosta Álvarez, secretario de la Asamblea y del Consejo de Estado; Ulises Guilarte de Nacimiento, ex secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, y de Ricardo Rodríguez González, expresidente de la Federación Estudiantil Universitario (FEU).

Los diputados aprobaron a José Luis Toledo Santander como secretario de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, a Litza Elena González Desdín, actual presidenta de la FEU, como nueva integrante de ese órgano.

El Parlamento cubano también aprobó dos nuevos cuerpos legales: la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Reducción Excepcional del Período de Mandato de los Delegados de las asambleas municipales.