Reporta Unión Eléctrica nueva desconexión del SEN

La Habana, 3 ago (ACN) La Unión Eléctrica informó hoy desde sus redes sociales que se produjo en horas de la tarde una nueva desconexión del Sistema Eléctrico Nacional, tras una oscilación ocurrida durante el proceso de restablecimiento.

Según la entidad, los eventos meteorológicos existentes provocaron afectaciones sobre la red, incidiendo directamente en las unidades generadoras que se encontraban en línea.

Las autoridades aplicaron protocolos de restablecimiento y comenzaron la recuperación progresiva del sistema en medio de un panorama marcado por averías recurrentes y limitaciones de combustible.

La Unión Eléctrica declaró que se trabaja intensamente para revertir la situación y lograr el restablecimiento del servicio lo antes posible.