Reporta Etecsa afectaciones en numeraciones móviles 52, 509, 598 y 599

La Habana, 3 ago (ACN) La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S. A. (Etecsa) informó hoy sobre una rotura del grupo electrógeno que da respaldo a uno de los centros principales de soporte a servicios móviles a nivel nacional, lo cual ocasionó afectaciones en las numeraciones que inician con 52, 509, 598 y 599.

En su perfil institucional en Facebook, Etecsa precisó que los especialistas trabajan para restablecer los servicios afectados, con el objetivo de garantizar la estabilidad de las comunicaciones a nivel nacional.

Según la publicación, las labores técnicas se concentran en la reparación del equipo averiado, indispensable para sostener el funcionamiento de la red móvil.

La empresa reiteró que se mantendrá informando a la población sobre el proceso de recuperación y las medidas adoptadas para evitar futuras incidencias.